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QuickTouch Відпарювач для одягу

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QuickTouchВідпарювач для одягу

GC515/25

QuickTouch Відпарювач для одягу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Оцініть переваги компактного відпарювача Philips, спеціально розробленого для усунення складок на одязі різних типів тканин. Постійна потужна подача пари за мить усуває складки, після чого одяг виглядає, як новий.

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  • 28 June 2026

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