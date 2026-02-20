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QuickTouch Відпарювач для одягу
Більше не доступний
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GC515/25
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Оцініть переваги компактного відпарювача Philips, спеціально розробленого для усунення складок на одязі різних типів тканин. Постійна потужна подача пари за мить усуває складки, після чого одяг виглядає, як новий.
Машинка для видалення ковтунців
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
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