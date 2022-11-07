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  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу

Більше не доступний

ComfortTouchВідпарювач для одягу

GC557/30

4.4
| (55) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Безпроблемне усунення складок з верху до низу
Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю.
Переглянути всі переваги

завдяки технології FlexHead й надзвичайно довгій дошці StyleBoard

Безпроблемне усунення складок з верху до низу

  • 2000 Вт

  • Подача пари до 40 г/хв

  • 5 налаштувань пари

  • FlexHead

  • Дошка StyleBoard

Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.

Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

Легке видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

Легке видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.4

з 5

55

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

07/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Покупкой очень доволен

Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

пречудово

придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо

Плюси

потужність, дошка, висота, вішак

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже крута штука для дому))

Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))

Плюси

Довго служить,гарна подача пари

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.