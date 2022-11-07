Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2000 Вт
Подача пари до 40 г/хв
5 налаштувань пари
FlexHead
Дошка StyleBoard
Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.
Нагороди
4.4
з 5
55
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Ник2022
07/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
iskander07
26/10/2021
Україна
пречудово
придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо
Плюси
потужність, дошка, висота, вішак
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Mariya7
21/06/2021
Україна
Дуже крута штука для дому))
Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))
Плюси
Довго служить,гарна подача пари
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.