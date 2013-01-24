Безпроблемне усунення складок з верху до низу
Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпроблемне усунення складок з верху до низу
Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги
Безпроблемне усунення складок з верху до низу
Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпроблемне усунення складок з верху до низу
Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги
Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.
Шланг подачі пари виготовлено із силікону, який безпечно використовувати з парою без шкоди для здоров’я. Оскільки безпека та здоров’я Вашої сім’ї важливі, шланг подачі пари не містить ПВХ.
Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.
Встановлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів прасування різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин та плащів.
Наша унікальна функція блокування вішака фіксує вішак для одягу для зручного відпарювання. Вона запобігає хитанню чи падінню вішака.
Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.
Надзвичайно довга дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто притисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання з чудовими результатами з верху до низу.
Інноваційна технологія FlexHead дозволяє легко відпарювати низ одягу, менше нагинаючись. Гнучка парова пластина забезпечує максимальний контакт із тканиною, завдяки чому втрачається менше пари для ефективних результатів.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Покриття дошки
Видалення накипу
Аксесуари в комплекті
Розмір і вага
Гарантія
Конструкція
Підставка для прасування
GC026/00
GC026/30
GC026/80