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ComfortTouch

Відпарювач для одягу

GC557/30
Загальна оцінка / 5
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу Безпроблемне усунення складок з верху до низу Безпроблемне усунення складок з верху до низу
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    ComfortTouch Відпарювач для одягу

    GC557/30
    Загальна оцінка / 5

    Безпроблемне усунення складок з верху до низу

    Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги

    ComfortTouch Відпарювач для одягу

    Безпроблемне усунення складок з верху до низу

    Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги

    Безпроблемне усунення складок з верху до низу

    Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги

    ComfortTouch Відпарювач для одягу

    Безпроблемне усунення складок з верху до низу

    Наш новий відпарювач для одягу ComfortTouch усуває складки та освіжає одяг. Завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard одяг буде розпрасовано зверху донизу із максимальною легкістю та ефективністю. Переглянути усі переваги

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      Безпроблемне усунення складок з верху до низу

      завдяки технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard

      • FlexHead
      • Дошка StyleBoard
      • 2000 Вт
      • 5 налаштувань пари
      Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

      Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

      Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.

      Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

      Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

      Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

      Функція легкого видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

      Функція легкого видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

      Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.

      Силіконовий шланг подачі пари без ПВХ

      Силіконовий шланг подачі пари без ПВХ

      Шланг подачі пари виготовлено із силікону, який безпечно використовувати з парою без шкоди для здоров’я. Оскільки безпека та здоров’я Вашої сім’ї важливі, шланг подачі пари не містить ПВХ.

      Щітка для тканини для глибшого проникнення пари у грубу тканину

      Щітка для тканини для глибшого проникнення пари у грубу тканину

      Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.

      5 налаштувань пари для різних видів тканин

      5 налаштувань пари для різних видів тканин

      Встановлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів прасування різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин та плащів.

      Функція блокування вішака забезпечує його стійкість

      Функція блокування вішака забезпечує його стійкість

      Наша унікальна функція блокування вішака фіксує вішак для одягу для зручного відпарювання. Вона запобігає хитанню чи падінню вішака.

      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

      Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.

      Потужна постійна подача пари для швидкого усунення складок

      Потужна постійна подача пари для швидкого усунення складок

      Надзвичайно довга дошка StyleBoard для кращих результатів по всій довжині

      Надзвичайно довга дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто притисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання з чудовими результатами з верху до низу.

      Із технологією FlexHead для легкого досягнення низу одягу

      Інноваційна технологія FlexHead дозволяє легко відпарювати низ одягу, менше нагинаючись. Гнучка парова пластина забезпечує максимальний контакт із тканиною, завдяки чому втрачається менше пари для ефективних результатів.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        FlexHead
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 40  г/хв.
        Потужність
        Макс. 2000  Вт
        Готовність до використання
        <1  хв.
        Регульована пара
        5  рівні
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ємність резервуара для води
        1800  мл
        Зйомний резервуар для води
        Так
        Функція блокування вішака
        Так
        Довжина шланга
        1,3  м
        Довжина шнура живлення
        1,6  м
        Силіконовий шланг подачі пари
        Так
        Функція автоматичного вимкнення
        Так

      • Покриття дошки

        Верхній шар
        100% бавовни

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Легке споліскування

      • Аксесуари в комплекті

        Щітка
        Так
        Вішак для одягу
        Так
        Рукавичка для додаткового захисту
        Так
        Регульована подвійна стійка
        Так

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        37x46x64,5  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        33x173x37  см

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Білий та чарівний пурпуровий

      • Підставка для прасування

        Дошка StyleBoard
        Так

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            • Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.

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