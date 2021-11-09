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  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу
  • Безпроблемне усунення складок з верху до низу

Більше не доступний

ComfortTouch AdvancedВідпарювач для одягу

GC576/60

4.8
| (32) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Безпроблемне усунення складок з верху до низу
Відпарювач для одягу ComfortTouch Advanced забезпечує чудові результати прасування за один раз завдяки надзвичайно потужній парі та інноваційній технології AirStretch. Лагідне всмоктування забезпечує легке натягування тканини для безпечного, легкого усунення складок.
Переглянути всі переваги

З інноваційною технологією AirStretch

Безпроблемне усунення складок з верху до низу

  • 2200 Вт

  • Подача пари до 42 г/хв

  • 5 налаштувань пари

  • Технологія AirStretch

  • Парова пластина SmartFlow

Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.

Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

Легке видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

Легке видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

32

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово

Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

05/11/2021

Україна

Україна

Простий в користуванні і ефективний

Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .

Плюси

Розгаладжує і самоочищається!

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

27/04/2021

Україна

Україна

Быстро и удобно

Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.