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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2200 Вт
Подача пари до 42 г/хв
5 налаштувань пари
Технологія AirStretch
Парова пластина SmartFlow
Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.
Нагороди
4.8
з 5
32
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Збишик
09/11/2021
Україна
Чудово
Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
05/11/2021
Україна
Простий в користуванні і ефективний
Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .
Плюси
Розгаладжує і самоочищається!
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
INNa14
27/04/2021
Україна
Частина акції
Быстро и удобно
Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.