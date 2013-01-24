Просто, швидко й ефективно
Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.
Просто, швидко й ефективно
Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.
Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах.
Завдяки високому тиску пара глибоко проникає у тканину, що дозволяє надзвичайно швидко прасувати навіть складну тканину.
Тривалий вихід пари до 85 г/хв. відбувається завдяки невеликій кількості води, яка щоразу подається в бойлер. Для якісного і швидкого усунення складок.
Довший термін експлуатації
Легко усуває складки
Досягає важкодоступних місць
Зручне прасування
Безпечне прасування
Повне керування
Технічні специфікації
Вага та розміри