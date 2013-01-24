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Парова система

GC6310
Загальна оцінка / 5
  • Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно
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    Парова система

    GC6310
    Загальна оцінка / 5

    Просто, швидко й ефективно

    Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова система

    Просто, швидко й ефективно

    Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.

    Просто, швидко й ефективно

    Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова система

    Просто, швидко й ефективно

    Модель 6310 створено для зменшення часу прасування. Постійна подача пари до 85 г/хв. та тиск пари до 3,5 бар, яка глибоко проникає у тканину, дозволяє надзвичайно швидко та професійно попрасувати навіть складну тканину.

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      Технічні характеристики

      • Довший термін експлуатації

        Функція Calc-Clean
        Просто споліскуйте резервуар для кип'ятіння кожні 10 сеансів прасування
        Бойлер із зовнішнім нагрівальним елементом
        Відділення для пари з нержавіючої сталі

      • Легко усуває складки

        Оптимальне розміщення отворів
        Для найкращого розподілу пари

      • Досягає важкодоступних місць

        Виїмка для ґудзиків
        Пришвидшує прасування біля ґудзиків та швів

      • Зручне прасування

        Блокування кнопки відпарювання
        Подача пари без необхідності натискання кнопки
        Надзвичайно довгий шнур для максимального доступу
        1,9  м
        Надзвичайно довгий шланг для забезпечення максимального доступу
        1,7  м
        Можна використовувати воду з-під крана
        так

      • Безпечне прасування

        Система безпечного вимкнення в разі перегрівання
        Запобігає перегріванню бойлера
        Чотири гумові ніжки
        Забезпечують стійкість підставки
        Стійка конструкція
        Забезпечує стійкість праски

      • Повне керування

        Індикатор готовності праски до прасування
        Так

      • Технічні специфікації

        Частота
        50  Гц
        Напруга
        230  В
        Потужність праски
        800  Вт
        Потужність бойлера
        1250  Вт
        Час початку роботи
        8  хвилин(-и)
        Ємність резервуара для води
        1  л

      • Вага та розміри

        Розміри
        276 x 332 x 412  мм
        Вага (з пакуванням)
        6,06  кг
        Блок
        40  шт.

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