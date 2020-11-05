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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Більше не доступний

Компактна праска з відпарюванням

GC651/02

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидка та ефективна - гарантовано

Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.

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Швидке прасування без дошки

Швидка та ефективна - гарантовано

Для праски можна використовувати воду з-під крана

М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасування складок на підвішеному одязі.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Це просто бомба!

Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!

Плюси

Компактність, вода з "паровим ударом"

Мінуси

та немає там проти :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Дата використання 2018-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Дата використання 2018-11-05

07/05/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips

De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

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