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Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасування складок на підвішеному одязі.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
05/11/2020
Україна
Це просто бомба!
Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!
Плюси
Компактність, вода з "паровим ударом"
Мінуси
та немає там проти :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Дата використання 2018-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Дата використання 2018-11-05
Oana23
07/05/2019
România
Recenzie din Campania Philips
De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj