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Компактна праска з відпарюванням

GC651
Загальна оцінка / 5
  • Швидка та ефективна - гарантовано Швидка та ефективна - гарантовано Швидка та ефективна - гарантовано
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    Компактна праска з відпарюванням

    GC651
    Загальна оцінка / 5

    Швидка та ефективна - гарантовано

    Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Компактна праска з відпарюванням

    Швидка та ефективна - гарантовано

    Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.

    Швидка та ефективна - гарантовано

    Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Компактна праска з відпарюванням

    Швидка та ефективна - гарантовано

    Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.

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      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        110 / 220  В
        Частота
        50 - 60  Гц
        Потужність
        800  Вт
        Розміри
        17,8 x 8,5 x 8,9  см
        Вага
        0,72  кг

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