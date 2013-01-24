Швидка та ефективна - гарантовано
Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна - гарантовано
Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.
Швидка та ефективна - гарантовано
Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна - гарантовано
Виглядайте завжди презентабельно! Ця компактна, легка у користуванні праска створює потужну пару, має ергономічну ручку і нею просто керувати. Удома чи в дорозі можна швидко попрасувати той елемент одягу, який Ви бажаєте одягнути.
Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах
Паровий струмінь допомагає легко усунути найважчі складки
Сумка для транспортування - для легкого налаштування та зберігання.
Скатертина, яка дозволяє швидко попрасувати без прасувальної дошки
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/00