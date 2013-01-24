Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна, постійна подача пари працює швидше, ніж парова паска, із резервуаром для води, який легко наповнювати, та швидкому нагріванню. Компактна та легка для зручного зберігання. Переглянути усі переваги
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Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна, постійна подача пари працює швидше, ніж парова паска, із резервуаром для води, який легко наповнювати, та швидкому нагріванню. Компактна та легка для зручного зберігання. Переглянути усі переваги
Прозорий резервуар для води на 1,3 л забезпечує більше 1 години безперервного використання. Дивіться, скільки води залишилося, і легко наповнюйте резервуар під краном у будь-який момент через великий отвір для наповнення.
Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Наша вбудована розумна система очищення від накипу нагадає Вам, коли потрібно видалити накип. Для простого видалення накипу вона має контейнер. А це означає жодних додаткових картриджів та витрат.
Легкий, компактний розмір ідеальний для зберігання і підходить для прасувальної дошки. Ексклюзивна технологія ProVelocity робить наші парогенератори меншими і компактнішими.
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по різній тканині. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Аксесуари в комплекті
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00