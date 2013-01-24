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FastCare Compact

Парогенератор

GC6709/20
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Загальна оцінка / 5
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
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    FastCare Compact Парогенератор

    GC6709/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

    Потужна, постійна подача пари працює швидше, ніж парова паска, із резервуаром для води, який легко наповнювати, та швидкому нагріванню. Компактна та легка для зручного зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Керамічна підошва для надійності та легкого ковзання

      Керамічна підошва для надійності та легкого ковзання

      Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по різній тканині. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Паровий двигун ProVelocity
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 110  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Тиск
        Максимальний тиск помпи 5,2 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 200  г
        Керування пуском пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Ефективність ковзання підошви
        3  зірок
        Назва підошви
        Керамічне покриття
        Ємність резервуара для води
        1300  мл
        Довжина шланга
        1,6  м
        Довжина шнура живлення
        1,65  м
        Готовність до використання
        • Світловий індикатор
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        3  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Розумна система видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Звук
        • жодних картриджів не потрібно, жодних додаткових витрат

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для накипу
        Так

      • Зберігання

        Пристосування для шнура
        Відділення для зберігання шнура
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        25 x 27 x 40  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        21 x 23 x 35,4  см
        Загальна вага з упаковкою
        4,1  кг
        Вага праски
        1,25  кг
        Вага праски з платформою
        2,9  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки

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