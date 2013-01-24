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PerfectCare Viva

Парогенератор

GC7035/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
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    PerfectCare Viva Парогенератор

    GC7035/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

    Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Переглянути усі переваги

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      Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

      Не потрібно налаштовувати температуру

      • Максимальний тиск помпи 5 бар
      • Паровий удар до 210 г
      • Резервуар для води ємністю 1,7 л
      • Компактний дизайн
      Потужна пара для максимального усунення складок

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      Великий резервуар для води для тривалого безперервного використання

      Великий резервуар для води для тривалого безперервного використання

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      Легка в користуванні розумна система очищення від накипу для тривалої ефективності

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      Легкий і компактний пристрій для простого зберігання

      Легкий і компактний пристрій для простого зберігання

      Завдяки революційній технології нам вдалося створити небачений досі за компактністю парогенератор. Завдяки меншому розміру пристрій ідеально вміщається на прасувальній дошці для зручності, а переносити його тепер набагато легше. А ще Ваша праска з генератором пари займає значно менше місця.

      Автоматичне вимкнення для безпеки та економії електроенергії

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      Функція безпечного автоматичного вимкнення вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

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      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Паровий двигун ProVelocity
        Так
        Розумний процесор
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 120  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Тиск
        Максимальний тиск помпи 5 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        до 210  г
        Керування пуском пари
        Так
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        4  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Plus
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Довжина шланга
        1,6  м
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Готовність до використання
        • Світловий індикатор
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        4  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Час нагрівання
        2  хв.
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Розумна система видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Звук
        • Так
        • жодних картриджів не потрібно, жодних додаткових витрат

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для накипу
        Так

      • Зберігання

        Пристосування для шнура
        Фіксатор-липучка
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        42,7 x 23,8 x 33,5  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        37,5 x 24,2 x 19,5  см
        Вага праски
        1,2  кг
        Вага праски з платформою
        2,8  кг

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