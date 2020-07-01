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  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

Більше не доступний

PerfectCare VivaПарогенератор

GC7035/20

4.7

| (72) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP.

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Не потрібно налаштовувати температуру

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Максимальний тиск помпи 5 бар

  • Паровий удар до 210 г

  • Резервуар для води ємністю 1,7 л

  • Компактний дизайн

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

72

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

01/07/2020

България

България

Парогенератор - ютия

Уникална ютия ! Със нея е удоволствие гладенето ! Препоръчвам горещо! Благодаря на Philip's!

Плюси

Супер лесно гладене, и подръжка !

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор

Дата використання 2019-07-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор

Дата використання 2019-07-01

30/06/2020

България

България

Препоръчвам ютията, чудесна е!

Препоръчвам закупуването на тази ютия. Гладенето става като детска игра - бързо, лесно и приятно.

Плюси

Системата Optimal temp. Сигнализиране при натрупана мръсотия. Може да оставя ютията без да се притеснявам, че ще изгоря някоя дреха или дъската за гладене.

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор

Дата використання 2019-06-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор

Дата використання 2019-06-30

23/01/2020

România

România

Philips PerfectCare Viva Staţie de călcat cu abur

Statia este superba , am achizitionat=o de la Cel.ro acum aproape 2 ani si functioneaza perfect! Recomand cu incredere!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Staţie de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Staţie de călcat cu abur

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Примітки

  1. Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed