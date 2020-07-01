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Більше не доступний
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP.
Максимальний тиск помпи 5 бар
Паровий удар до 210 г
Резервуар для води ємністю 1,7 л
Компактний дизайн
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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Нагороди
4.7
з 5
72
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
01/07/2020
България
Парогенератор - ютия
Уникална ютия ! Със нея е удоволствие гладенето ! Препоръчвам горещо! Благодаря на Philip's!
Плюси
Супер лесно гладене, и подръжка !
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор
Дата використання 2019-07-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор
Дата використання 2019-07-01
Хриска
30/06/2020
България
Препоръчвам ютията, чудесна е!
Препоръчвам закупуването на тази ютия. Гладенето става като детска игра - бързо, лесно и приятно.
Плюси
Системата Optimal temp. Сигнализиране при натрупана мръсотия. Може да оставя ютията без да се притеснявам, че ще изгоря някоя дреха или дъската за гладене.
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор
Дата використання 2019-06-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Ютия с парогенератор
Дата використання 2019-06-30
Dax 66
23/01/2020
România
Philips PerfectCare Viva Staţie de călcat cu abur
Statia este superba , am achizitionat=o de la Cel.ro acum aproape 2 ani si functioneaza perfect! Recomand cu incredere!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Staţie de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7035/20 Staţie de călcat cu abur
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