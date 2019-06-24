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Більше не доступний
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP.
Максимальний тиск помпи 5,5 бар
Паровий удар до 230 г
Резервуар для води на 2 л
Компактний дизайн
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й вам. Потужна постійна подача пари допоможе усувати навіть найсильніші складки та легко й швидко прасувати речі з грубішої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи видалення складних складок.
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що ви не зіпсуєте речі, ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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4.8
з 5
34
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
OlyaD93
24/06/2019
Україна
Дуже задоволена цим продуктом. Він на 100% справляється зі своїми функціями.
Чоловік купив мені цей парогенератор, я залишилась задоволеною. Він простий у використанні, розгладжує паром навіть найменші складки. Порівнявши його з праскою, я помітила, що час на прасування значно скоротилося і це радує. Навіть гіпюр, шовк і тонкі прозорі тканини гладить без проблем і не припалює (як це буває зі звичайною праскою) Швидко, легко, якісно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
деревяшкин
01/04/2019
Україна
товар на 5 баллов
Покупал жене на подарок, первый раз решил опробовать сам,и чёрт возьми я полюбил гладить,по сравнению с обычным утюгом это просто сказка и Philips это доказал, теперь жена просит другой подарок,говорит что это я купил подарок себе.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
Janek2k18
22/04/2020
Polska
Świetny produkt
Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed