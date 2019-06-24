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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
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  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Find your model number - export Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Більше не доступний

PerfectCare VivaПарогенератор

GC7051/30

4.8

| (34) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP.

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Не потрібно налаштовувати температуру

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Максимальний тиск помпи 5,5 бар

  • Паровий удар до 230 г

  • Резервуар для води на 2 л

  • Компактний дизайн

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й вам. Потужна постійна подача пари допоможе усувати навіть найсильніші складки та легко й швидко прасувати речі з грубішої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи видалення складних складок.

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що ви не зіпсуєте речі, ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

34

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена цим продуктом. Він на 100% справляється зі своїми функціями.

Чоловік купив мені цей парогенератор, я залишилась задоволеною. Він простий у використанні, розгладжує паром навіть найменші складки. Порівнявши його з праскою, я помітила, що час на прасування значно скоротилося і це радує. Навіть гіпюр, шовк і тонкі прозорі тканини гладить без проблем і не припалює (як це буває зі звичайною праскою) Швидко, легко, якісно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

01/04/2019

Україна

Україна

товар на 5 баллов

Покупал жене на подарок, первый раз решил опробовать сам,и чёрт возьми я полюбил гладить,по сравнению с обычным утюгом это просто сказка и Philips это доказал, теперь жена просит другой подарок,говорит что это я купил подарок себе.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

22/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

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Примітки

  1. Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed