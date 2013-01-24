Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Парогенератор

    GC7320
    Загальна оцінка / 5
    • Швидше прасування – від початку до кінця Швидше прасування – від початку до кінця Швидше прасування – від початку до кінця
      -{discount-value}

      Парогенератор

      GC7320
      Загальна оцінка / 5

      Швидше прасування – від початку до кінця

      Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парогенератор

      Швидше прасування – від початку до кінця

      Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.

      Швидше прасування – від початку до кінця

      Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парогенератор

      Швидше прасування – від початку до кінця

      Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. steam-generator-iron

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары

        Парогенератор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидше прасування – від початку до кінця

        Пара під тиском і зручний у користуванні резервуар для води

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Для швидкого початку роботи: час початку роботи менше 2 хвилин

        Для швидкого початку роботи: час початку роботи менше 2 хвилин

        Ця система прасування готова до використання менше ніж через 2 хвилини.

        Тиск пари до 4,5 бар – для швидкого прасування

        Тиск пари до 4,5 бар – для швидкого прасування

        Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.

        Легка праска для прасування без зусиль

        Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.

        Постійна подача пари до 110 г/хв. для швидкого усунення складок

        Постійна подача пари до 110 г/хв. допомагає ефективно усунути усі складки.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Подача пари
          Так
          Постійна подача пари
          110  г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Тиск
          До 4,5
          Паровий носик
          Так
          Потужність
          2400  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          1000  мл
          Наливання та зливання води
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Доливання води в будь-який час
          Так
          Час нагрівання
          2  хв.
          Зберігання шланга
          Фіксатор шланга
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Довжина шланга
          1,7  м

        • Надійність

          Економія енергії
          Економія 20% енергії

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Легке споліскування

        • Технічні характеристики

          Розміри виробу
          42,9 x 40 x 42,6  см
          напруга
          220–240  В
          Вага праски
          1,2  кг
          Вага праски з платформою
          4,5  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips