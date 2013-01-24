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Швидше прасування – від початку до кінця
Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше прасування – від початку до кінця
Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.
Швидше прасування – від початку до кінця
Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше прасування – від початку до кінця
Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Ця система прасування готова до використання менше ніж через 2 хвилини.
Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.
Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.
Постійна подача пари до 110 г/хв. допомагає ефективно усунути усі складки.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Надійність
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00