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Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Ця система прасування готова до використання менше ніж через 2 хвилини.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
AdamL1
07/02/2016
Polska
Polecam
Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem