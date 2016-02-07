КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця
  • Швидше прасування – від початку до кінця

Більше не доступний

7300 seriesПарогенератор

GC7320/02

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування – від початку до кінця
Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.
Переглянути всі переваги

Пара під тиском і зручний у користуванні резервуар для води

Швидше прасування – від початку до кінця

Легка праска для прасування без зусиль

Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

Для швидкого початку роботи: час початку роботи менше 2 хвилин

Для швидкого початку роботи: час початку роботи менше 2 хвилин

Ця система прасування готова до використання менше ніж через 2 хвилини.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/02/2016

Polska

Polska

Polecam

Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.