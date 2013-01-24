Швидше прасування – від початку до кінця

Розроблена для пришвидшення прасування від початку до кінця, праска GC7320 готова до використання вже через 2 хвилини після увімкнення. Потужна пара під тиском пришвидшує прасування, глибше проникаючи у тканину, а надзвичайно великий отвір для води дозволяє швидко та легко наповнити резервуар водою у будь-який час.