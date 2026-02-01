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Більше не доступний
GC7805/20
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання.
Максимальний тиск помпи 5,3 бар
Паровий удар до 250 г
Резервуар для води на 1,5 л
Фіксатор для транспортування
Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Прасуйте будь-які речі – від джинсів до шовку – без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
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Порівняно з паровою праскою Philips Azur Performer
Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311