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Усі серії

  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Більше не доступний

PerfectCare CompactПарогенератор

GC7805/20

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання.

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Наш найбільш компактний парогенератор

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Максимальний тиск помпи 5,3 бар

  • Паровий удар до 250 г

  • Резервуар для води на 1,5 л

  • Фіксатор для транспортування

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Прасуйте будь-які речі – від джинсів до шовку – без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Порівняно з паровою праскою Philips Azur Performer

  2. Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311