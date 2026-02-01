Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Прасуйте будь-які речі – від джинсів до шовку – без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.