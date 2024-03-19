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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Philips PerfectCare Compact – Прасуйте свої речі швидше завдяки потужній постійній подачі пари. Не потрібно налаштовувати температуру для різних речей завдяки технології OptimalTEMP. Насолоджуйтеся компактною та легкою конструкцією для легкого зберігання.
Максимальний тиск помпи 5,3 бар
Паровий удар до 280 г
Резервуар для води ємністю 1,5 л
Фіксатор для транспортування
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й вам. Потужна постійна подача пари допоможе усувати навіть найсильніші складки та легко й швидко прасувати речі з грубішої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи видалення складних складок.
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що ви не зіпсуєте речі, ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Нагороди
4.5
з 5
149
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Elziak11
19/03/2024
Polska
Перевірений покупець
Potrzebny produkt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ergonomiczny kształt żelazka. Automatyczne dostosowanie temperatury do rodzaju prasowanego materiału. Wystarczający wyrzut pary. Prasowanie stało się łatwe, szybkie i przyjemne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20
Artur73
10/06/2022
Polska
Перевірений покупець
Super zakup
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne urządzenie za rozsądną cenę, jest to nasze pierwsze żelazko z generatorem pary i ogólnie zmienia to oblicze prasowania ;-).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20
Lambton
04/05/2022
Polska
Prasowanie stało się przyjemniejsze
Jest to jeden z tańszych modeli, ale działa świetnie. Używam od ponad 3 miesięcy, nic mi się nie przypaliło, czujnik działa, prasuje doskonale. Jedyne co mnie zaskoczyło to dźwięk przy pobieraniu (?) wody do uderzenia pary. Ma odpowiednio długi kabel zasilający, brakuje jedynie wyjmowanego pojemnika - producent ma zabawną politykę rozwoju produktu: wybierając model stacji trzeba wybrać albo wyjmowany pojemnik albo dłuższy kabel ;) Podsumowując - prasowanie stało się przyjemniejsze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20
Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311
Порівняно з паровою праскою Philips Azur Performer