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  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Більше не доступний

PerfectCare CompactПарогенератор

GC7808/40

4.5

| (149) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Philips PerfectCare Compact – Прасуйте свої речі швидше завдяки потужній постійній подачі пари. Не потрібно налаштовувати температуру для різних речей завдяки технології OptimalTEMP. Насолоджуйтеся компактною та легкою конструкцією для легкого зберігання.

Переглянути всі переваги

Найбільш компактний парогенератор Philips

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Максимальний тиск помпи 5,3 бар

  • Паровий удар до 280 г

  • Резервуар для води ємністю 1,5 л

  • Фіксатор для транспортування

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й вам. Потужна постійна подача пари допоможе усувати навіть найсильніші складки та легко й швидко прасувати речі з грубішої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи видалення складних складок.

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що ви не зіпсуєте речі, ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

149

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

19/03/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Potrzebny produkt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ergonomiczny kształt żelazka. Automatyczne dostosowanie temperatury do rodzaju prasowanego materiału. Wystarczający wyrzut pary. Prasowanie stało się łatwe, szybkie i przyjemne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20

10/06/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Super zakup

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne urządzenie za rozsądną cenę, jest to nasze pierwsze żelazko z generatorem pary i ogólnie zmienia to oblicze prasowania ;-).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20

04/05/2022

Polska

Polska

Prasowanie stało się przyjemniejsze

Jest to jeden z tańszych modeli, ale działa świetnie. Używam od ponad 3 miesięcy, nic mi się nie przypaliło, czujnik działa, prasuje doskonale. Jedyne co mnie zaskoczyło to dźwięk przy pobieraniu (?) wody do uderzenia pary. Ma odpowiednio długi kabel zasilający, brakuje jedynie wyjmowanego pojemnika - producent ma zabawną politykę rozwoju produktu: wybierając model stacji trzeba wybrać albo wyjmowany pojemnik albo dłuższy kabel ;) Podsumowując - prasowanie stało się przyjemniejsze.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko z generatorem pary PerfectCare Compact GC7844/20

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311

  2. Порівняно з паровою праскою Philips Azur Performer