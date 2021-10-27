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  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Більше не доступний

PerfectCare CompactПарогенератор

GC7833/80

4.6
| (81) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання.
Переглянути всі переваги

Наш найбільш компактний парогенератор

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Максимальний тиск помпи 6 бар

  • Паровий удар до 350 г

  • Резервуар для води на 1,5 л

  • Фіксатор для транспортування

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Прасуйте будь-які речі – від джинсів до шовку – без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.6

з 5

81

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

27/10/2021

Україна

Україна

Заощаджує час

Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

08/11/2020

Україна

Україна

Незамінний помічник, зручний у використанні

Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

28/07/2020

Україна

Україна

Надприємне прасування

Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))

Плюси

Комфортне прасування

Мінуси

Не існує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

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      Примітки

      1. Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311

      2. Порівняно з паровою праскою Philips Azur Performer