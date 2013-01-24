Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Прозорий резервуар для води на 1,5 л забезпечує 1,5 години безперервного використання. Дивіться, скільки води залишилося, і легко наповнюйте резервуар під краном через великий отвір для наповнення.
Наша вбудована розумна система очищення від накипу нагадає Вам, коли потрібно видалити накип. Для простого видалення накипу вона має контейнер. А це означає жодних додаткових картриджів та витрат.
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.
Заощаджуйте електроенергію та отримуйте ті самі чудові результати. Економний режим зменшує споживання енергії для одягу, що потребує менше пари.
Легкий, компактний розмір ідеальний для зберігання і підходить для прасувальної дошки. Ексклюзивна технологія ProVelocity робить наші парогенератори меншими і компактнішими.
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.
"Золотий" знак схвалення від Woolmark свідчить про те, що виріб можна безпечно використовувати на будь-якій вовняній тканині. Наші парові праски з технологією OptimalTEMP є першими та єдиними прасками, які отримали цей рівень сертифікації.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Аксесуари в комплекті
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00