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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Максимальний тиск помпи 6 бар
Паровий удар до 350 г
Резервуар для води на 1,5 л
Фіксатор для транспортування
Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Прасуйте будь-які речі – від джинсів до шовку – без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Нагороди
4.6
з 5
81
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Malinka91
27/10/2021
Україна
Заощаджує час
Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
08/11/2020
Україна
Незамінний помічник, зручний у використанні
Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Helen001
28/07/2020
Україна
Надприємне прасування
Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))
Плюси
Комфортне прасування
Мінуси
Не існує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311
Порівняно з паровою праскою Philips Azur Performer