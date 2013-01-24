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PerfectCare Compact

Парогенератор

GC7833/80
Загальна оцінка / 5
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
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    PerfectCare Compact Парогенератор

    GC7833/80
    Загальна оцінка / 5

    Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

    Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

    Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

    Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

    Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

    Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

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      Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

      Наш найбільш компактний парогенератор

      • Максимальний тиск помпи 6 бар
      • Паровий удар до 350 г
      • Резервуар для води на 1,5 л
      • Фіксатор для транспортування
      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

      Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

      Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

      Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить Ваші речі

      Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить Ваші речі

      Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

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      У комплекті контейнер Calc-clean – жодних картриджів, жодних зайвих витрат

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      Наша вбудована розумна система очищення від накипу нагадає Вам, коли потрібно видалити накип. Для простого видалення накипу вона має контейнер. А це означає жодних додаткових картриджів та витрат.

      Підошва SteamGlide Plus для відмінного ковзання

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      Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію та отримуйте ті самі чудові результати. Економний режим зменшує споживання енергії для одягу, що потребує менше пари.

      Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

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      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

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      Незалежно тестовано і схвалено

      "Золотий" знак схвалення від Woolmark свідчить про те, що виріб можна безпечно використовувати на будь-якій вовняній тканині. Наші парові праски з технологією OptimalTEMP є першими та єдиними прасками, які отримали цей рівень сертифікації.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Паровий двигун ProVelocity
        Так
        Розумний процесор
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 120  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Тиск
        макс. тиск помпи 6 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 350  г
        Керування пуском пари
        Так
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        5  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Plus
        Ємність резервуара для води
        1500  мл
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 180 градусів шнур
        Довжина шланга
        1,6  м
        Вмонтований штекер
        Так
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        • Світловий індикатор
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        4  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Розумна система видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Звук
        • жодних картриджів не потрібно, жодних додаткових витрат

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для накипу
        Так

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Пристосування для шнура
        Фіксатор-липучка
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        23 x 27,5 x 39,3  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        19,3 x 22,3 x 37,3  см
        Загальна вага з упаковкою
        3,85  кг
        Вага праски
        1,2  кг
        Вага праски з платформою
        2,95  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Економія енергії*
        30  %
        Використання переробленого пластику
        30  %
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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