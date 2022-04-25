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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск 6,5 бар
Постійна подача пари 120 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide
Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою додаткового парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.
Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.
Нагороди
4.8
з 5
48
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Solodka
25/04/2022
Україна
Частина акції
Гарно прасує та розпарює речі.
Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
SiRezha
22/04/2022
Україна
Частина акції
Парогенератор на кожен день
Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.
Плюси
Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар
Мінуси
Не виявлено
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Vadim1505
22/04/2022
Україна
Частина акції
Великий резервуар для води, потужний
Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.
Плюси
+
Мінуси
Немає
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
На основі 2 годин прасування
До 40% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6734.