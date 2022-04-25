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  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

Більше не доступний

PerfectCare Compact PlusПарогенератор

GC7920/20

4.8
| (48) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
Така швидка та зручна, і вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз.
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Порівняно з паровою праскою Philips Azur*

Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

  • Тиск 6,5 бар

  • Постійна подача пари 120 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва SteamGlide

Не пропалить ваші речі

Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Потужна пара для максимального усунення складок

Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою додаткового парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.

Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

48

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

1

25/04/2022

Україна

Україна

Гарно прасує та розпарює речі.

Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

22/04/2022

Україна

Україна

Парогенератор на кожен день

Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.

Плюси

Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар

Мінуси

Не виявлено

Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

22/04/2022

Україна

Україна

Великий резервуар для води, потужний

Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.

Плюси

+

Мінуси

Немає

Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

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      Примітки

      1. На основі 2 годин прасування

      2. До 40% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6734.