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PerfectCare Compact Plus

Парогенератор

GC7933/30
Загальна оцінка / 5
  • Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
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    PerfectCare Compact Plus Парогенератор

    GC7933/30
    Загальна оцінка / 5

    Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

    Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Compact Plus Парогенератор

    Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

    Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги

    Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

    Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Compact Plus Парогенератор

    Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

    Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги

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      Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше

      Порівняно з паровою праскою Philips Azur*

      • Максимальний тиск помпи 6,5 бар
      • Паровий удар до 450 г
      • Зйомний резервуар для води на 1,5 л
      • Фіксатор для транспортування
      Не пропалить Ваші речі

      Не пропалить Ваші речі

      Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.

      Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

      Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

      Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Прозорий резервуар для води на 1,5 л забезпечує понад 1,5 години безперервного використання. Ви можете чітко бачити кількість води і легко наповнити резервуар водою з-під крана у будь-який момент через великий отвір для наповнення.

      У комплекті контейнер Calc-clean – жодних картриджів, жодних зайвих витрат

      У комплекті контейнер Calc-clean – жодних картриджів, жодних зайвих витрат

      Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме Вам про необхідність видалення накипу і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, Ви заощадите гроші і Вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.

      Не потрібно змінювати налаштування

      Не потрібно змінювати налаштування

      Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканини чи змінювати налаштування і чекати на зміну температури. Завдяки OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури.

      Підошва із захистом від подряпин SteamGlide Plus для гладкого ковзання

      Підошва із захистом від подряпин SteamGlide Plus для гладкого ковзання

      Наша підошва із захистом від подряпин SteamGlide Plus гарантує відмінне ковзання по будь-якій тканині. Наше запатентоване 5-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

      Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

      Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

      Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

      Безпечне та легке автоматичне вимкнення

      Безпечне та легке автоматичне вимкнення

      Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Паровий двигун ProVelocity
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 120  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Тиск
        Максимальний тиск помпи 6,5 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 450  г
        Керування пуском пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        4  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Plus
        Ємність резервуара для води
        1500  мл
        Зйомний резервуар для води
        Так
        Довжина шланга
        1,6  м
        Вмонтований штекер
        Так
        Довжина шнура живлення
        1,65  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        • Світловий індикатор
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        4  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Розумна система видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Звук

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Пристосування для шнура
        Фіксатор-липучка
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для накипу
        Так

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        23 x 26,5 x 42,6  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        20 x 23,3 x 37,1  см
        Загальна вага з упаковкою
        3,85  кг
        Вага праски
        1,3  кг
        Вага праски з платформою
        2,8  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Економія енергії*
        35  %
        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Використання переробленого пластику
        15  %
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Конструкція

        Колір
        Чарівний пурпуровий

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            • На основі 2 годин прасування
            • До 35% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6734.

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