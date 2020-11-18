Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск 6,5 бар
Постійна подача пари 120 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide Plus
Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою додаткового парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.
Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.
Нагороди
4.6
з 5
22
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Taney@@@
18/11/2020
Україна
Дуже класна річ в господарстві!
Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!
Плюси
Все дуже подобається, рекомендую
Мінуси
Немає заперечень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Силви СС
08/09/2022
България
Перевірений покупець
Чудесен уред
Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0
Плюси
Лесен за експлоатация
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Radoslava1982
02/09/2022
България
Перевірений покупець
Продуктът има перфектни характеристики!
Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!
Плюси
Бързо и лесно гладене!
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
На основі 2 годин прасування
До 40% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6734.