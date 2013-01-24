Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги
Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завершуйте прасування на 30 хвилин швидше
Така швидка та зручна, і Вам ніколи більше не потрібно буде хвилюватися про спалений одяг. Завершуйте прасування швидше з паровою праскою, що пропонує вдвічі більше пари. Не потрібно змінювати налаштування – прасуйте швидше з кращим усуненням складок. Легко прасуйте цілий кошик речей за один раз. Переглянути усі переваги
Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.
Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.
Прозорий резервуар для води на 1,5 л забезпечує понад 1,5 години безперервного використання. Ви можете чітко бачити кількість води і легко наповнити резервуар водою з-під крана у будь-який момент через великий отвір для наповнення.
Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме Вам про необхідність видалення накипу і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, Ви заощадите гроші і Вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.
Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканини чи змінювати налаштування і чекати на зміну температури. Завдяки OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури.
Наша підошва із захистом від подряпин SteamGlide Plus гарантує відмінне ковзання по будь-якій тканині. Наше запатентоване 5-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Зберігання
Аксесуари в комплекті
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
Конструкція
GC026/00
GC026/30
GC026/80