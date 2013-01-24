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PerfectCare Expert Plus

Парогенератор

GC8942/20
Загальна оцінка / 5
  • Неймовірно легкий і потужний Неймовірно легкий і потужний Неймовірно легкий і потужний
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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    GC8942/20
    Загальна оцінка / 5

    Неймовірно легкий і потужний

    Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    Неймовірно легкий і потужний

    Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги

    Неймовірно легкий і потужний

    Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    Неймовірно легкий і потужний

    Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги

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      Неймовірно легкий і потужний

      для швидкості та комфорту

      • Максимальний тиск 7,5 бар
      • Паровий удар до 480 г
      • Знімний резервуар для води на 1,8 л
      • Ультралегка праска
      Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

      Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

      Не пропалить Ваші речі

      Не пропалить Ваші речі

      Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

      Ультралегка та зручна в користуванні праска

      Ультралегка та зручна в користуванні праска

      Праска вражаюче легка і зручна в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.

      Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

      Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

      Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

      Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби

      Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби

      Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор повідомляє про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.

      Великий знімний резервуар на 1,8 л для легкого наповнення водою

      Великий знімний резервуар на 1,8 л для легкого наповнення водою

      Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.

      Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

      Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

      Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію та отримуйте ті самі чудові результати. Економний режим зменшує споживання енергії для одягу, що потребує менше пари.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Циклонна парова камера
        Так
        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 120  г/хв.
        Потужність
        Макс. 2100  Вт
        Тиск
        Макс. 7,5 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 480  г
        Керування пуском пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        5  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Advanced
        Ємність резервуара для води
        1800  мл
        Зйомний резервуар для води
        Так
        Довжина шланга
        1,7  м
        Сигнал про низький рівень води
        Так
        Довжина шнура живлення
        1,65  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        Світловий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        5  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Легке видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        Індикатор

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        31 x 31 x 47  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        23,9 x 26,9 x 42,6  см
        Загальна вага з упаковкою
        5,5  кг
        Вага праски
        0,8  кг
        Вага праски з платформою
        4  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Економія енергії*
        45  %
        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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            • Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно зі стандартним режимом згідно стандарту IEC 60311

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