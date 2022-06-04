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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск 7,5 бар
Постійна подача пари 120 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide Advanced
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Нагороди
4.9
з 5
32
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nata6970
04/06/2022
Україна
Рекомендую даний парогенератор
Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Кіт 06
20/08/2020
Україна
Задоволення на всі 100%
Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска
Плюси
Так
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Asmal
04/04/2019
Україна
В цілому може бути!
Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно зі стандартним режимом згідно стандарту IEC 60311