Неймовірно легкий і потужний
Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неймовірно легкий і потужний
Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги
Неймовірно легкий і потужний
Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неймовірно легкий і потужний
Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати. Переглянути усі переваги
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Праска вражаюче легка і зручна в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.
Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор повідомляє про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.
Заощаджуйте електроенергію та отримуйте ті самі чудові результати. Економний режим зменшує споживання енергії для одягу, що потребує менше пари.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00