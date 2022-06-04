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  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний
  • Неймовірно легкий і потужний

Більше не доступний

PerfectCare Expert PlusПарогенератор

GC8942/20

4.9
| (32) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Неймовірно легкий і потужний
Пристрій PerfectCare Expert Plus створено для Вашого комфорту й зручності. Ультралегкий та зручний в користуванні, проте з потужною парою для швидшого отримання чудових результатів. А технологія OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження будь-якого одягу, який можна прасувати.
Переглянути всі переваги

для швидкості та комфорту

Неймовірно легкий і потужний

  • Тиск 7,5 бар

  • Постійна подача пари 120 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва SteamGlide Advanced

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

Не пропалить ваші речі

Не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

32

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/06/2022

Україна

Україна

Рекомендую даний парогенератор

Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

20/08/2020

Україна

Україна

Задоволення на всі 100%

Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска

Плюси

Так

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

04/04/2019

Україна

Україна

В цілому може бути!

Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

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