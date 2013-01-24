Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

PerfectCare Elite

Парогенератор

GC9642/60
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Найпотужніша пара для найшвидшого прасування* Найпотужніша пара для найшвидшого прасування* Найпотужніша пара для найшвидшого прасування*
    -{discount-value}

    PerfectCare Elite Парогенератор

    GC9642/60
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Найпотужніша пара для найшвидшого прасування*

    PerfectCare Elite – це найкраща та найефективніша праска з генератором пари від Philips. Завдяки технології OptimalTEMP тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Жодного пошкодження тканин, які можна прасувати. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Elite Парогенератор

    Найпотужніша пара для найшвидшого прасування*

    PerfectCare Elite – це найкраща та найефективніша праска з генератором пари від Philips. Завдяки технології OptimalTEMP тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Жодного пошкодження тканин, які можна прасувати. Переглянути усі переваги

    Найпотужніша пара для найшвидшого прасування*

    PerfectCare Elite – це найкраща та найефективніша праска з генератором пари від Philips. Завдяки технології OptimalTEMP тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Жодного пошкодження тканин, які можна прасувати. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Elite Парогенератор

    Найпотужніша пара для найшвидшого прасування*

    PerfectCare Elite – це найкраща та найефективніша праска з генератором пари від Philips. Завдяки технології OptimalTEMP тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Жодного пошкодження тканин, які можна прасувати. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all steam-generator-iron

      Найпотужніша пара для найшвидшого прасування*

      із надлегкою праскою

      • Максимальний тиск 7,2 бар
      • Паровий удар до 490 г
      • Резервуар для води ємністю 1,8 л
      • Зйомний резервуар для води
      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Зйомний резервуар для води дозволяє легко доливати воду в будь-який час, не припиняючи роботи. Він має великий отвір, тож налити воду з-під крана дуже легко. Ємність резервуара – 1,8 л, що гарантує до 2 годин безперервного використання без потреби доливати воду.

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

      Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

      Безпечний і надійний фіксатор для транспортування

      Безпечний і надійний фіксатор для транспортування

      Ваш парогенератор обладнано фіксатором для транспортування, який надійно кріпить праску на платформі та запобігає її зісковзуванню або торканню до гарячої підошви. Фіксатор дає змогу безпечно та легко переносити пристрій за потребою.

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

      Автоматичне вимкнення для безпеки та економії електроенергії

      Автоматичне вимкнення для безпеки та економії електроенергії

      Функція безпечного автоматичного вимкнення вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

      Підошва Philips, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Підошва Philips, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Підошва T-ionic Glide – це підошва Philips найкращої якості, що пропонує чудове ковзання для більш легкого і швидкого прасування. Вона має платформу з нержавіючої сталі, яка важча і міцніша за алюміній, з інтегрованим шаром оксиду титану для покращеної стійкості до подряпин. А ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечують рівномірний розподіл пари для швидкого розпрасовування складок.

      Легка та зручна в роботі

      Легка та зручна в роботі

      Ваш парогенератор має ідеальну вагу: праска надзвичайно легка і зручна в користуванні. Вона легко ковзає по одягу, миттєво розпрасовує важкі складки і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, цей пристрій робить вертикальне відпарювання надзвичайно простим та ефективним. Тепер Ви можете зручно та ефективно розпрасовувати вертикально складки на речах із делікатних тканин, зокрема шовкових блузках, сукнях, жакетах та навіть складному для прасування одязі з плісируванням, прикрасами, ґудзиками тощо.

      Легка та ефективна система видалення накипу

      Легка та ефективна система видалення накипу

      Регулярне усунення накипу захищає виріб і гарантує й надалі найкраще відпарювання. Ексклюзивна та ідеально розташована функція Easy De-Calc Plus дозволяє позбутися накипу і продовжити строк служби парогенератора. Звуковий та світловий сигнал нагадує про те, коли час чистити праску та усувати накип. Коли пристрій холодний, просто вийміть регулятор Easy De-Calc, зберіть брудну воду і накип у чашку та вилийте.

      Технічні характеристики

      • Легкість у використанні

        Зйомний резервуар для води
        Так
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так
        Час нагрівання
        2  хв.
        Довжина шланга
        1,7  м
        Сигнал про низький рівень води
        Так
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        • Світловий індикатор
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Ефективність ковзання підошви
        5  зірок
        Назва підошви
        T-ionicGlide
        Стійкість підошви до подряпин
        5  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Ємність резервуара для води
        1800  мл

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 145  г/хв.
        Потужність
        Макс. 2400  Вт
        Тиск
        макс. 7,2 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 490  г
        Керування пуском пари
        Так
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Вдосконалена функція легкого видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        • Так

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        31 x 35 x 51  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        23,3 x 28,5 x 45,3  см
        Вага праски
        0,8  кг
        Вага праски з платформою
        5.1  кг

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Пристосування для шнура
        • Відділення для зберігання шнура
        • Фіксатор-липучка
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Технологія

        Циклонна парова камера
        Так
        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Розумний процесор
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Протестовано вагу праски та подачу пари (норма IEC60311) порівняно з 10 найпопулярнішими парогенераторами; протестовано у грудні 2014 р.

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись