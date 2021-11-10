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  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.
  • Прасування без зусиль. Швидкі результати.

Більше не доступний

PerfectCare EliteПарогенератор

GC9642/60

4.8
| (435) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Прасування без зусиль. Швидкі результати.
PerfectCare Elite від Philips забезпечує легке прасування та швидкі результати. Завдяки технології OptimalTEMP тепер ви можете прасувати все, від джинсів до шовку, без налаштування температури. Гарантована відсутність опіків на речах, які можна прасувати.
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Прасування без зусиль. Швидкі результати.

Прасування без зусиль. Швидкі результати.

  • Тиск 7,2 бар

  • Постійна подача пари 145 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва T-ionic Glide

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й вам. Потужна постійна подача пари допоможе усувати навіть найсильніші складки та легко й швидко прасувати речі з грубішої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи видалення складних складок.

Великий знімний резервуар для легкого наповнення водою

Великий знімний резервуар для легкого наповнення водою

Знімний резервуар для води дозволяє легко доливати воду в будь-який час, не припиняючи роботи. Він має великий отвір, тож налити воду з-під крана дуже легко. Ємність резервуара – 1,8 л, що гарантує до 2 годин безперервного використання без потреби доливати воду.

Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.8

з 5

435

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Плюси

Зручність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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