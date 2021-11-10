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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск 7,2 бар
Постійна подача пари 145 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва T-ionic Glide
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й вам. Потужна постійна подача пари допоможе усувати навіть найсильніші складки та легко й швидко прасувати речі з грубішої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи видалення складних складок.
Знімний резервуар для води дозволяє легко доливати воду в будь-який час, не припиняючи роботи. Він має великий отвір, тож налити воду з-під крана дуже легко. Ємність резервуара – 1,8 л, що гарантує до 2 годин безперервного використання без потреби доливати воду.
Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.
Нагороди
4.8
з 5
435
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Плюси
Зручність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор