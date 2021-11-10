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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск 8 бар
Паровий удар до 600 г
Постійна подача пари 165 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва T-ionicGlide
Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.
Нагороди
4.8
з 5
435
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Плюси
Зручність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор