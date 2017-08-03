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      PerfectCare Elite Plus

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      Представляємо парогенератор Philips із інтелектуальною автоматичною подачею пари без пошкодження тканини
      Ціна магазину Philips

      PerfectCare Elite Plus

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      • Гарантовано жодного пошкодження Вашого одягу за умови використання продукту відповідно до інструкції 
      • Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштувань температури з технологією OptimalTEMP
      • Інтелектуальна автоматична подача пари з сенсором DynamiQ для швидшого та більш комфортного прасування
      • Ультралегка праска для легкого використання і комфорту
      Ціна магазину Philips

      • Основні технічні характеристики

        • Не пропалить Ваші речі

          Так

        • Налаштовувати температуру не потрібно

          Так

        • Тиск

          Макс. 8 бар

        • Паровий удар

          До 600  г

        • Зйомний резервуар для води

          Так

        • Ємність резервуара для води

          1800  мл

        • Фіксатор для транспортування

          Для транспортування і безпеки

        • Вага праски

          0,8  кг

        • Видалення накипу та очищення

          Вдосконалена функція легкого видалення накипу

        • Безпечне автоматичне вимкнення

          Так

      • Специфікації

        Технологія
        Технологія
        Циклонна парова камера
        • Так
        Не пропалить Ваші речі
        • Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        • Так
        Технологія OptimalTEMP
        • Так
        Технологія безшумного створення пари
        • Так
        Розумний процесор
        • Так
        DynamiQ
        • Так
        Швидке усунення складок
        Швидке усунення складок
        Постійна подача пари
        • До 165 г/хв.
        Потужність
        • Макс. 2700 Вт
        Тиск
        • Макс. 8 бар
        Готовність до використання
        • 2 хв.
        Паровий удар
        • До 600 г
        Вертикальне відпарювання
        • Так
        Напруга
        • 220–240 В
        Легкість у використанні
        Легкість у використанні
        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        • Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        • 5 зірок
        Назва підошви
        • T-ionicGlide
        Ємність резервуара для води
        • 1800 мл
        Зйомний резервуар для води
        • Так
        Довжина шланга
        • 1,9 м
        Сигнал про низький рівень води
        • Так
        Довжина шнура живлення
        • 2 м
        Точний паровий носик
        • Так
        Готовність до використання
        • Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        • Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        • Так
        Стійкість підошви до подряпин
        • 5 зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        • Так
        Видалення накипу
        Видалення накипу
        Видалення накипу та очищення
        • Вдосконалена функція легкого видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        • Індикатор
        Зберігання
        Зберігання
        Фіксатор для транспортування
        • Для транспортування і безпеки
        Зберігання шланга
        • Відділення для зберігання шланга
        Аксесуари в комплекті
        Аксесуари в комплекті
        Рукавичка для додаткового захисту
        • Так
        Розмір і вага
        Розмір і вага
        Розміри упаковки (ШхВхД)
        • 31 x 35 x 51 см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        • 23,3 x 28,5 x 45,3 см
        Загальна вага з упаковкою
        • 7,4 кг
        Вага праски
        • 0,8 кг
        Вага праски з платформою
        • 5,1 кг
        Гарантія
        Гарантія
        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        • Так
        Екологічність
        Екологічність
        Енергоощадний режим
        • Так
        Економія енергії*
        • 50 %
        Упаковка пристрою
        • 100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        • 100% перероблений папір

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