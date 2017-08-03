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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не пропалить Ваші речі
Так
Налаштовувати температуру не потрібно
Так
Тиск
Макс. 8 бар
Паровий удар
До 600 г
Зйомний резервуар для води
Так
Ємність резервуара для води
1800 мл
Фіксатор для транспортування
Для транспортування і безпеки
Вага праски
0,8 кг
Видалення накипу та очищення
Вдосконалена функція легкого видалення накипу
Безпечне автоматичне вимкнення
Так
|Циклонна парова камера
|
|Не пропалить Ваші речі
|
|Налаштовувати температуру не потрібно
|
|Технологія OptimalTEMP
|
|Технологія безшумного створення пари
|
|Розумний процесор
|
|DynamiQ
|
|Постійна подача пари
|
|Потужність
|
|Тиск
|
|Готовність до використання
|
|Паровий удар
|
|Вертикальне відпарювання
|
|Напруга
|
|Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
|
|Ефективність ковзання підошви
|
|Назва підошви
|
|Ємність резервуара для води
|
|Зйомний резервуар для води
|
|Довжина шланга
|
|Сигнал про низький рівень води
|
|Довжина шнура живлення
|
|Точний паровий носик
|
|Готовність до використання
|
|Доливання води будь-коли під час використання
|
|Безпечне автоматичне вимкнення
|
|Стійкість підошви до подряпин
|
|Можна використовувати водопровідну воду
|
|Видалення накипу та очищення
|
|Нагадування про видалення накипу
|
|Фіксатор для транспортування
|
|Зберігання шланга
|
|Рукавичка для додаткового захисту
|
|Розміри упаковки (ШхВхД)
|
|Розміри виробу (ШxВxД)
|
|Загальна вага з упаковкою
|
|Вага праски
|
|Вага праски з платформою
|
|2 роки гарантії у всіх країнах світу
|
|Енергоощадний режим
|
|Економія енергії*
|
|Упаковка пристрою
|
|Посібник користувача
|