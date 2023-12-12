КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку

Більше не доступний

Настільний гриль

HD4419/20

4.6
| (23) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей потужний настільний гриль Philips має високотемпературну пластину, яка забезпечує збереження соковитого смаку. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а на її комбінованій ребристо-гладкій поверхні можна приготувати безліч смачних страв.
Переглянути всі переваги

Стала висока температура дозволяє зберегти смак їжі

Відкрийте багатство відтінків смаку

  • 2300 Вт

  • Ребриста/гладка поверхня

  • Високотемпературна пластина

  • 300 x 370 мм

Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

Висока температура електричної пластини для грилю Philips дозволяє зберегти всі соки та відтінки смаку їжі. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум’янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.

Ребриста й гладка поверхні дозволяють смажити з помішуванням, підсмажувати

Ребриста й гладка поверхні дозволяють смажити з помішуванням, підсмажувати

Багатофункціональна пластина з ребристою та гладкою повернею пропонує безліч можливостей приготування продуктів, тому Ви можете готувати їжу на свій смак. Гладка поверхня підходить для смаження з помішуванням і підсмажування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект підсмажування на вогні.

Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

Термостат з можливістю регулювання забезпечує чудові результати.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.6

з 5

23

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Плюси

так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4417/20 Table grill

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.