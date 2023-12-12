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Більше не доступний
2300 Вт
Ребриста/гладка поверхня
Високотемпературна пластина
300 x 370 мм
Висока температура електричної пластини для грилю Philips дозволяє зберегти всі соки та відтінки смаку їжі. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум’янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.
Багатофункціональна пластина з ребристою та гладкою повернею пропонує безліч можливостей приготування продуктів, тому Ви можете готувати їжу на свій смак. Гладка поверхня підходить для смаження з помішуванням і підсмажування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект підсмажування на вогні.
Термостат з можливістю регулювання забезпечує чудові результати.
4.6
з 5
23
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Плюси
так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4417/20 Table grill
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль