Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Настільний гриль

HD4419/20
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку
    -{discount-value}

    Настільний гриль

    HD4419/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Цей потужний настільний гриль Philips має високотемпературну пластину, яка забезпечує збереження соковитого смаку. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а на її комбінованій ребристо-гладкій поверхні можна приготувати безліч смачних страв. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Настільний гриль

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Цей потужний настільний гриль Philips має високотемпературну пластину, яка забезпечує збереження соковитого смаку. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а на її комбінованій ребристо-гладкій поверхні можна приготувати безліч смачних страв. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all grill

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Стала висока температура дозволяє зберегти смак їжі

      • 2300 Вт
      • Ребриста/гладка поверхня
      • Високотемпературна пластина
      • 300 x 370 мм
      Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

      Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

      Висока температура електричної пластини для грилю Philips дозволяє зберегти всі соки та відтінки смаку їжі. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум’янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.

      Ребриста й гладка поверхні дозволяють смажити з помішуванням, підсмажувати

      Ребриста й гладка поверхні дозволяють смажити з помішуванням, підсмажувати

      Багатофункціональна пластина з ребристою та гладкою повернею пропонує безліч можливостей приготування продуктів, тому Ви можете готувати їжу на свій смак. Гладка поверхня підходить для смаження з помішуванням і підсмажування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект підсмажування на вогні.

      Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

      Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

      Термостат з можливістю регулювання забезпечує чудові результати.

      Легко зберігати у вертикальному положенні

      Легко зберігати у вертикальному положенні

      Зручне зберігання у вертикальному положенні; зручне зберігання шнура та лотка.

      Лопатка

      Лопатка

      Лопатка для перевертання, помішування та виймання їжі.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

      Лоток для жиру

      Лоток для жиру

      Надлишок жиру стікає у знімний лоток.

      Висока потужність для швидкого нагрівання і сталого тепла

      Завдяки високій потужності пристрою пластина швидко нагрівається і дуже швидко досягає робочої температури, що дозволяє зберегти дорогоцінний час. Окрім того, коли на пластину кладуть продукти, її поверхня залишається гарячою, адже висока потужність швидко відновлює потрібну температуру.

      Гриль з антипригарним покриттям

      Антипригарне покриття запобігає прилипанню часточок їжі.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Вбудований перемикач "увімк./вимк."
        Так
        Індикатор температури
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Лоток для збирання жиру
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8  м
        Потужність
        2000–2300  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Дизайн та покриття

        Колір (кольори)
        Металевий/чорний
        Матеріали
        Сталевий корпус / алюмінієва пластина / пластикові частини

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш x В x Г)
        515,9 x 73 x 312  мм
        Вага пристрою
        4,0  кг
        Розміри пластини для грилю
        300 x 370  мм

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись