Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей потужний настільний гриль Philips має високотемпературну пластину, яка забезпечує збереження соковитого смаку. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а на її комбінованій ребристо-гладкій поверхні можна приготувати безліч смачних страв. Переглянути усі переваги
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Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей потужний настільний гриль Philips має високотемпературну пластину, яка забезпечує збереження соковитого смаку. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а на її комбінованій ребристо-гладкій поверхні можна приготувати безліч смачних страв. Переглянути усі переваги
Висока температура електричної пластини для грилю Philips дозволяє зберегти всі соки та відтінки смаку їжі. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум’янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.
Багатофункціональна пластина з ребристою та гладкою повернею пропонує безліч можливостей приготування продуктів, тому Ви можете готувати їжу на свій смак. Гладка поверхня підходить для смаження з помішуванням і підсмажування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект підсмажування на вогні.
Термостат з можливістю регулювання забезпечує чудові результати.
Зручне зберігання у вертикальному положенні; зручне зберігання шнура та лотка.
Лопатка для перевертання, помішування та виймання їжі.
Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.
Надлишок жиру стікає у знімний лоток.
Завдяки високій потужності пристрою пластина швидко нагрівається і дуже швидко досягає робочої температури, що дозволяє зберегти дорогоцінний час. Окрім того, коли на пластину кладуть продукти, її поверхня залишається гарячою, адже висока потужність швидко відновлює потрібну температуру.
Антипригарне покриття запобігає прилипанню часточок їжі.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Дизайн та покриття
Вага та розміри