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Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача ви зможете прикрасити свою каву густою молочною піною.
Заварює 2 види кавових напоїв
Класичний піноутворювач
Чорний
Жорна з 5 налаштуваннями
Ви можете заварити одну порцію або й дві порції ідеального еспресо зі свіжих кавових зерен за один раз – просто натисніть кнопку та зачекайте кілька секунд.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Ви можете регулювати ступінь помелу, обираючи одне з 5 налаштувань. Обирайте найдрібніший помел для насиченого еспресо і поступово переходьте до найгрубішого помелу для слабшої кави – усе для бажаного смаку.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Frine
10/04/2019
Україна
за свою цену - это лучшая машина в своем классе)
Такая кофемашина у нас уже 3 года работает, красавица и труженница) Я часто из дома работаю и дома поэтому кофе пью часто, 3-4 чашки эспрессо в день только на меня + 2-3 на мужа. И вообще никаких нареканий за эти годы! Если ухаживать за ней так, как написано в инструкции, выбрать хорошее зерно для дома и отрегулировать размер помола - то кофе как в венских кофейнях) Под настроение использую капучинатор и делаю себе капучино на миндальном молоке - насадка достойно это делает. В общем, если кто думает брать кофемашину для дома и не париться - это вариант. Единственное, нужно место на столешнице - машина не маленькая.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine