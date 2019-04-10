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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8653/01

Більше не доступний

Серія 2000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8653/01

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача ви зможете прикрасити свою каву густою молочною піною.

Переглянути всі переваги

Із керамічними жорнами Saeco для відмінного смаку

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • Заварює 2 види кавових напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

  • Жорна з 5 налаштуваннями

Еспресо з кавових зерен одним натисненням кнопки

Еспресо з кавових зерен одним натисненням кнопки

Ви можете заварити одну порцію або й дві порції ідеального еспресо зі свіжих кавових зерен за один раз – просто натисніть кнопку та зачекайте кілька секунд.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Регульовані налаштування помелу для бажаного смаку

Регульовані налаштування помелу для бажаного смаку

Ви можете регулювати ступінь помелу, обираючи одне з 5 налаштувань. Обирайте найдрібніший помел для насиченого еспресо і поступово переходьте до найгрубішого помелу для слабшої кави – усе для бажаного смаку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

за свою цену - это лучшая машина в своем классе)

Такая кофемашина у нас уже 3 года работает, красавица и труженница) Я часто из дома работаю и дома поэтому кофе пью часто, 3-4 чашки эспрессо в день только на меня + 2-3 на мужа. И вообще никаких нареканий за эти годы! Если ухаживать за ней так, как написано в инструкции, выбрать хорошее зерно для дома и отрегулировать размер помола - то кофе как в венских кофейнях) Под настроение использую капучинатор и делаю себе капучино на миндальном молоке - насадка достойно это делает. В общем, если кто думает брать кофемашину для дома и не париться - это вариант. Единственное, нужно место на столешнице - машина не маленькая.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HD8653/01 Super-automatic espresso machine

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