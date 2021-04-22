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Такі ж як CA6705/60
На 6 разів – використовуйте щомісяця
Продовження терміну служби кавомашини
Готуйте смачнішу каву
Завдяки засобу для очищення каналів для молока можна ефективно видаляти залишки молока, що може вплинути на смак молока.
Захищає канали для молока від забивання залишками молока
Регулярне чищення подовжує термін експлуатації усіх частин для спінювання молока.
4.9
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Vika79
22/04/2021
Україна
Частина акції
Ніжна молочна пінка
Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Crystal14
22/04/2021
Україна
Частина акції
Отличное средство
Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
Цей відгук про CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Цей відгук про CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko