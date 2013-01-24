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Пакетики з очищувачем каналів для молока

CA6705/10
Загальна оцінка / 5
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    Пакетики з очищувачем каналів для молока

    CA6705/10
    Загальна оцінка / 5

    Заварюйте смачніше капучіно

    Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги

    Пакетики з очищувачем каналів для молока

    Заварюйте смачніше капучіно

    Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги

    Заварюйте смачніше капучіно

    Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги

    Пакетики з очищувачем каналів для молока

    Заварюйте смачніше капучіно

    Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги

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      Заварюйте смачніше капучіно

      Зберігайте канали для молока гігієнічними та чистими

      • Такі ж як CA6705/60
      • На 6 разів – використовуйте щомісяця
      • Продовження терміну служби кавомашини
      • Готуйте смачнішу каву
      Покращіть смак кавового напою

      Покращіть смак кавового напою

      Завдяки засобу для очищення каналів для молока можна ефективно видаляти залишки молока, що може вплинути на смак молока.

      Захищає канали для молока від забивання залишками молока

      Захищає канали для молока від забивання залишками молока

      Захищає канали для молока від забивання залишками молока

      Регулярне чищення подовжує термін експлуатації частин для спінювання молока

      Регулярне чищення подовжує термін експлуатації частин для спінювання молока

      Регулярне чищення подовжує термін експлуатації усіх частин для спінювання молока.

      Використовуйте лише витратні матеріали Philips

      Використовуйте лише витратні матеріали Philips

      Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Німеччина

      • Технічні характеристики

        У комплекті
        6 пакетиків з очищувачем каналів для молока

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,1  кг
        Кількість
        6 таблеток по 1,6 г

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