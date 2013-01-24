Заварюйте смачніше капучіно
Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заварюйте смачніше капучіно
Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги
Заварюйте смачніше капучіно
Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заварюйте смачніше капучіно
Завдяки очищувачу каналів Philips можна виконувати санітарне чищення каналів для молока еспресо кавомашини або піноутворювача. Це забезпечує ефективне видалення залишків молока з усіх компонентів. Рекомендується виконувати цей цикл раз на місяць. Переглянути усі переваги
Завдяки засобу для очищення каналів для молока можна ефективно видаляти залишки молока, що може вплинути на смак молока.
Захищає канали для молока від забивання залишками молока
Регулярне чищення подовжує термін експлуатації усіх частин для спінювання молока.
Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.
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