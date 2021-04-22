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  • Заварюйте смачніше капучіно
  • Заварюйте смачніше капучіно

Пакетики з очищувачем каналів для молока

CA6705/10

4.9
| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Заварюйте смачніше капучіно
Засіб для очищення молочного контуру може ефективно видаляти залишки молока з молочних контурів еспресо-машини або піноутворювача для молока. Використовуйте лише засіб для очищення молочного контуру Philips, щоб забезпечити максимальний термін служби та безпеку приладів Philips і Saeco.
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Зберігайте канали для молока гігієнічними та чистими

Заварюйте смачніше капучіно

  • Такі ж як CA6705/60

  • На 6 разів – використовуйте щомісяця

  • Продовження терміну служби кавомашини

  • Готуйте смачнішу каву

Покращіть смак кавового напою

Покращіть смак кавового напою

Завдяки засобу для очищення каналів для молока можна ефективно видаляти залишки молока, що може вплинути на смак молока.

Захищає канали для молока від забивання залишками молока

Захищає канали для молока від забивання залишками молока

Захищає канали для молока від забивання залишками молока

Регулярне чищення подовжує термін експлуатації частин для спінювання молока

Регулярне чищення подовжує термін експлуатації частин для спінювання молока

Регулярне чищення подовжує термін експлуатації усіх частин для спінювання молока.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

22/04/2021

Україна

Україна

Ніжна молочна пінка

Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

22/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство

Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Цей відгук про CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Цей відгук про CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

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