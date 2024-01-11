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SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
Такий же як CA6700/00
1 цикл видалення накипу
Продовження терміну служби кавомашини
Покращує смак кави
Засіб для видалення накипу Philips прочищає всі водяні контури еспресо кавомашини.
Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.
Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспресо кавомашини Philips забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
DzRomario
11/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Плюси
корисний, ефективний
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Vl@d
27/04/2021
Україна
Отличное средство для очистки машины
Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
NAStya001
25/04/2021
Україна
Частина акції
Відчутно покращує смак кави!
Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини