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Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги
Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги
Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини
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Засіб для видалення накипу Philips прочищає всі водяні контури еспресо кавомашини.
Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.
Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспресо кавомашини Philips забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.
Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Philips та Saeco.
Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.
Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.
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