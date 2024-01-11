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  • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
  • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
  • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
  • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
  • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
  • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

Засіб для видалення накипу з кавомашини

CA6700/10

5
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
Регулярне видалення накипу з кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип.
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Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

  • Такий же як CA6700/00

  • 1 цикл видалення накипу

  • Продовження терміну служби кавомашини

  • Покращує смак кави

Ідеальне видалення накипу для подовження терміну служби кавомашини

Ідеальне видалення накипу для подовження терміну служби кавомашини

Засіб для видалення накипу Philips прочищає всі водяні контури еспресо кавомашини.

Захищає систему під накопичення накипу

Захищає систему під накопичення накипу

Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.

Схвалений розчин для видалення накипу Philips

Схвалений розчин для видалення накипу Philips

Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспресо кавомашини Philips забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

11/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Плюси

корисний, ефективний

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

27/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство для очистки машины

Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

25/04/2021

Україна

Україна

Відчутно покращує смак кави!

Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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