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    Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

    CA6700/10
    Загальна оцінка / 5
    • Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини
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      Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

      CA6700/10
      Загальна оцінка / 5

      Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

      Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги

      Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

      Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспресо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи та гарантія приготування кави найкращого смаку в будь-який час. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини дає змогу видаляти накип. Переглянути усі переваги

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        Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Видалення накипу та подовження терміну служби кавомашини

        • Такий же як CA6700/00
        • 1 цикл видалення накипу
        • Продовження терміну служби кавомашини
        • Покращує смак кави
        Ідеальне видалення накипу для подовження терміну служби кавомашини

        Ідеальне видалення накипу для подовження терміну служби кавомашини

        Засіб для видалення накипу Philips прочищає всі водяні контури еспресо кавомашини.

        Захищає систему під накопичення накипу

        Захищає систему під накопичення накипу

        Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.

        Схвалений розчин для видалення накипу Philips

        Схвалений розчин для видалення накипу Philips

        Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспресо кавомашини Philips забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.

        Смак кави, збережений у часі

        Смак кави, збережений у часі

        Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Philips та Saeco.

        Забезпечує відповідну температуру кави для кращого смаку

        Забезпечує відповідну температуру кави для кращого смаку

        Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.

        Використовуйте лише витратні матеріали Philips

        Використовуйте лише витратні матеріали Philips

        Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Німеччина

        • Технічні характеристики

          У комплекті
          1 пляшка ємністю 250 мл для одного циклу видалення накипу

        • Вага та розміри

          Кількість
          Розчин для видалення накипу 250 мл

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