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    Таблетки для видалення кавової олії

    CA6704/10
    Загальна оцінка / 5
    • Готуйте смачнішу каву Готуйте смачнішу каву Готуйте смачнішу каву
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      Таблетки для видалення кавової олії

      CA6704/10
      Загальна оцінка / 5

      Готуйте смачнішу каву

      Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Таблетки для видалення кавової олії

      Готуйте смачнішу каву

      Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги

      Готуйте смачнішу каву

      Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Таблетки для видалення кавової олії

      Готуйте смачнішу каву

      Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги

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        Таблетки для видалення кавової олії

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Готуйте смачнішу каву

        Підтримуйте чистоту кавомашини

        • Такі ж як CA6704/60
        • На 6 разів – використовуйте щомісяця
        • Продовження терміну служби кавомашини
        • Готуйте смачнішу каву
        Смак кави, збережений у часі

        Смак кави, збережений у часі

        Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Philips та Saeco.

        Захист еспресо кавомашини від забивання залишками кави

        Захист еспресо кавомашини від забивання залишками кави

        Наші таблетки для видалення кавової олії дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи Вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів. Рекомендується виконувати цей цикл щонайменше раз на місяць.

        Регулярне очищення подовжує термін служби еспрессо кавомашини

        Регулярне очищення подовжує термін служби еспрессо кавомашини

        Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави

        Використовуйте лише витратні матеріали Philips

        Використовуйте лише витратні матеріали Philips

        Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Німеччина

        • Технічні характеристики

          У комплекті
          6 таблеток для видалення кавової олії

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,1  кг
          Кількість
          6 таблеток по 1,6 г

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