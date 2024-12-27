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  • Готуйте смачнішу каву
  • Готуйте смачнішу каву

Таблетки для видалення кавової олії

CA6704/10

5
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Готуйте смачнішу каву
Насолоджуйтеся свіжою кавою, а не залишками! Цей виріб видаляє залишки кавового масла зі заварювального блоку кавомашини. Використовуйте лише засіб для видалення кавового масла Philips, щоб забезпечити максимальний термін служби та безпеку приладів Philips і Saeco.
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Підтримуйте чистоту кавоварки

Готуйте смачнішу каву

  • Такий же як CA6704/60

  • На 6 разів – використовуйте щомісяця

  • Продовження терміну служби кавомашини

  • Готуйте смачнішу каву

Смак кави, збережений у часі

Смак кави, збережений у часі

Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Philips та Saeco.

Захист еспресо кавомашини від забивання залишками кави

Захист еспресо кавомашини від забивання залишками кави

Наші таблетки для видалення кавової олії дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів. Рекомендується виконувати цей цикл щонайменше раз на місяць.

Регулярне очищення подовжує термін служби еспресо кавомашини

Регулярне очищення подовжує термін служби еспресо кавомашини

Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистьте її щомісяця або через кожні 500 чашок кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Плюси

Якість, ціна

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Плюси

легко обслуговувати кавомашину

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

26/04/2021

Україна

Україна

Удобно

Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.

Плюси

Форма средства. Щадящий состав.

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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