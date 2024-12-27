Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
EP5547/90
EP3347/90
SM8780/00
SM8889/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
Такий же як CA6704/60
На 6 разів – використовуйте щомісяця
Продовження терміну служби кавомашини
Готуйте смачнішу каву
Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Philips та Saeco.
Наші таблетки для видалення кавової олії дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів. Рекомендується виконувати цей цикл щонайменше раз на місяць.
Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистьте її щомісяця або через кожні 500 чашок кави.
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kava11
27/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Плюси
Якість, ціна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
DzRomario
11/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Плюси
легко обслуговувати кавомашину
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Monica235
26/04/2021
Україна
Частина акції
Удобно
Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.
Плюси
Форма средства. Щадящий состав.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії