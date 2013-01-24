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Готуйте смачнішу каву
Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте смачнішу каву
Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги
Готуйте смачнішу каву
Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте смачнішу каву
Насолоджуйтеся смаком свіжої кави, а не мелених залишків! Завдяки таблеткам для видалення кавової олії Ви можете видалити залишки кавової олії та жиру з блока заварювання кавомашини та з впевненістю готувати завжди свіжу каву. Переглянути усі переваги
Таблетки для видалення кавової олії
Ціна магазину Philips
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Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Philips та Saeco.
Наші таблетки для видалення кавової олії дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи Вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів. Рекомендується виконувати цей цикл щонайменше раз на місяць.
Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави
Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.
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