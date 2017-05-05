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    • Ваша чудова кава зі свіжих зерен на відстані одного дотику Ваша чудова кава зі свіжих зерен на відстані одного дотику Ваша чудова кава зі свіжих зерен на відстані одного дотику
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      Серія 3000 Автоматична еспресо кавомашина Philips

      HD8827/09

      Загальна оцінка / 5
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      Ваша чудова кава зі свіжих зерен на відстані одного дотику

      З Philips серії 3000 CMF, що має компактну конструкцію та високу місткість, ви зможете насолоджуватися еспресо та кавою зі свіжих зерен натисненням однієї кнопки. Миттєве приготування капучино високої якості можливе завдяки класичному піноутворювачу.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Серія 3000 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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      Серія 3000
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      Серія 3000

      Автоматична еспресо кавомашина Philips

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      Ваша чудова кава зі свіжих зерен на відстані одного дотику

      Велика місткість у компактному корпусі

      • 4 види напоїв
      • Класичний піноутворювач
      • Чорний
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 4 видів кави

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 4 видів кави

      Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

      Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

      Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

      Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

      Регулювання об’єму, 2 налаштування міцності й 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 2 налаштування міцності й 5 налаштувань помелу

      Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм та міцність кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

      Компактна конструкція та надзвичайна місткість

      Компактна конструкція та надзвичайна місткість

      Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.

      Кава ідеальної температури з нашим термоблоком

      Кава ідеальної температури з нашим термоблоком

      Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучино завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Зберігайте об’єм будь-якого виду кави на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, і покаже що й коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

      Готуйте одночасно 2 чашки напою завдяки функції приготування двох чашок

      Частуйте улюбленою кавою інших завдяки можливості приготування двох чашок

      Технічні характеристики

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        2
        Тривалість заварювання кави
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Еспресо лунго
        • Гаряча вода
        • Кава
        Мелена кава
        Ні
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        >100  cm
        Частота
        50  Hz
        Ємність контейнера для відходів
        15  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  l
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  g
        Вага виробу
        7,2  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Доступ згори
        Макс. висота чашки
        152  mm
        Сумісність фільтрів
        Brita Intenza
        Колір та покриття
        Чорний
        Розміри виробу
        215 x 330 x 429  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        Класичний піноутворювач
        Інтерфейс користувача
        Світлодіодні кнопки

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

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