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    Мультипіч

    Philips Ovi Essential

    HD9252/90
    Загальна оцінка / 5
    • Смачна їжа й до 90% менше жиру!* Смачна їжа й до 90% менше жиру!* Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
      -{discount-value}

      Мультипіч Philips Ovi Essential

      HD9252/90
      Загальна оцінка / 5

      Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

      Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

      Мультипіч Philips Ovi Essential

      Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

      Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

      Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

      Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

      Мультипіч Philips Ovi Essential

      Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

      Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

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        Мультипіч

        Мультипіч

        Philips Ovi Essential

        - {discount-value}

        Усього:

        Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

        Завдяки технології Rapid Air

        • Технологія Rapid Air
        • Кошик з антипригарним покриттям
        • 1400 Вт
        • Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)
        • 7 попередньо встановлені програми
        Корисне смаження з технологією Rapid Air

        Корисне смаження з технологією Rapid Air

        Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, яка хрустка зверху та ніжна всередині, практично без олії.

        Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

        Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

        Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*

        Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

        Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

        Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Рецепти в додатку NutriU підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

        Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

        Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

        Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком NutriU, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.

        Сенсорний екран із сім’ю попередньо встановленими програмами

        Сенсорний екран із сім’ю попередньо встановленими програмами

        Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.

        Функція збереження тепла

        Функція збереження тепла

        Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Перейдіть у режим збереження тепла, і їжа зберігатиме ідеальну температуру протягом до 30 хвилин.

        Функції приготування їжі «13-в-1»

        Функції приготування їжі «13-в-1»

        Мультипіч Philips відкриває перед вами цілий світ можливостей: смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте, сушіть, готуйте тости, розморожуйте, розігрівайте та робіть багато чого іншого.

        Час і енергоефективність

        Час і енергоефективність

        Мультипічі Philips працюють ефективніше, заощаджуючи ваш час і сили, витрачаючи на 60% менше енергії та готуючи смачні страви на 40% швидше, ніж традиційні духовки.****

        Домашні страви – це легко.

        Домашні страви – це легко.

        Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.

        Експерти мультипечі протягом 10+ років

        Експерти мультипечі протягом 10+ років

        Наша команда експертів вдосконалює технологію мультипечі понад 10 років.

        Легке використання та чищення

        Легке використання та чищення

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Бразилія

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1400  Вт
          Довжина шнура
          0,8  м

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          360x264x295  мм
          Вага виробу
          4,55  кг

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Автоматичне вимкнення
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Сигнал "готовності"
          • Контроль температури
          • Індикатор роботи
          • Швидке чищення
          • Світлодіодний дисплей
          • Запатентована технологія Rapid Air
          • Регулятор часу

        • Конструкція та покриття

          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          Папір, сертифікований FSC

        • Ємність

          Каструля (літр*)
          4.1  л
          Порції
          4

        • Функції приготування їжі

          Потужний потік повітря
          • • Смаження
          • • Запікання
          • • Гриль
          • • Випікання
          • • Приготування в одній каструлі
          • • Смаження з перемішуванням
          • • Пасерування
          • • Приготування із заморожених продуктів
          • • Розігрівання
          • • Розмороження
          • • Збереження тепла
          • • Висушування
          • • Приготування тостів

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              • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
              • * Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді.
              • **Доступно лише у країнах зі спільнотою NutriU
              • *** Середні показники у відсотках на основі результатів внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160C без попереднього розігрівання) або філе лосося (налаштування AF 200C без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Точні показники у відсотках відрізняються залежно від типу мультипечі та рецепту.

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              Про Philips

              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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