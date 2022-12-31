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  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
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Мультипіч PhilipsOvi digital (4.1 л, 13 функцій)

HD9252/90

4.9
| (26) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте додаток HomeID, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів.
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Завдяки технології Rapid Air

Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • 1400 Вт

  • Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)

  • 7 попередньо встановлені програми

Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування в мультипечі. Рецепти в додатку HomeID підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком HomeID, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.

Функція збереження тепла

Функція збереження тепла

Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Увімкніть режим збереження тепла, і ваша їжа зберігатиме ідеальну температуру до 30 хвилин.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

26

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2
1

31/12/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Очень удобно и лёгкая в использовании

Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко

Плюси

Лёгкая в уходе и использование

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Чудова піч

Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую

Плюси

Швидко готувати, корисно

Мінуси

Нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Рекомендую!!!

Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

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      Примітки

      1. Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips

      2. Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді.

      3. Доступно лише у країнах зі спільнотою HomeID

      4. Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.