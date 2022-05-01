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Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте програму NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги
Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, яка хрустка зверху та ніжна всередині, практично без олії.
Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*
Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Рецепти в додатку NutriU підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком NutriU, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.
Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.
Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Перейдіть у режим збереження тепла, і їжа зберігатиме ідеальну температуру протягом до 30 хвилин.
Мультипіч Philips відкриває перед вами цілий світ можливостей: смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте, сушіть, готуйте тости, розморожуйте, розігрівайте та робіть багато чого іншого.
Мультипічі Philips працюють ефективніше, заощаджуючи ваш час і сили, витрачаючи на 60% менше енергії та готуючи смачні страви на 40% швидше, ніж традиційні духовки.****
Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.
Наша команда експертів вдосконалює технологію мультипечі понад 10 років.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Країна походження
Технічні характеристики
Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Екологічність
Ємність
Функції приготування їжі
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