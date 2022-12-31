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Кошик з антипригарним покриттям
1400 Вт
Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)
7 попередньо встановлені програми
Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування в мультипечі. Рецепти в додатку HomeID підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком HomeID, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.
Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Увімкніть режим збереження тепла, і ваша їжа зберігатиме ідеальну температуру до 30 хвилин.
4.9
з 5
26
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Tina 16230
31/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Очень удобно и лёгкая в использовании
Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко
Плюси
Лёгкая в уходе и использование
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Vika 1995
25/04/2022
Україна
Частина акції
Чудова піч
Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую
Плюси
Швидко готувати, корисно
Мінуси
Нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Dinchic
25/04/2022
Україна
Частина акції
Рекомендую!!!
Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді.
Доступно лише у країнах зі спільнотою HomeID
Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.