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Мультипіч Philips Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

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Мультипіч PhilipsOvi digital (4.1 л, 13 функцій)

HD9252/90

Мультипіч Philips Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

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Інструкції і документація

Quick start guide Philips Daily Collection Airfryer

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

UKCA Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 468.6 kB
  • 13 March 2026

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