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HD9257/80
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Перша мультипіч Philips із прозорим віконцем для готування! Насолоджуйтеся здоровою їжею, хрусткою зовні та ніжною всередині, з меншим до 90% вмістом жиру завдяки технології RapidAir. Завантажте програму HomeID, щоб знайти рецепти смачних страв.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)
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Завдяки прозорому віконцю ви можете в будь-який момент перевіряти результат приготування та бачити, як ваші улюблені інгредієнти перетворюються на смачну їжу.
Мультипіч Philips відкриває перед вами цілий світ можливостей: смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте, сушіть, готуйте тости, розморожуйте, розігрівайте та робіть багато чого іншого.
Технологія RapidAir з унікальним дизайном starfish (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.
Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтеся додатком HomeID, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.
Відкрийте для себе сотні апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти в додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
У мультипечі Philips серії 3000 використовується гаряче повітря для приготування ваших улюблених страв із хрусткою скоринкою та з до 90% меншим вмістом жиру.*
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Мультипіч Philips XL створено для вашої родини. Ємність 5,6 л дозволить вам готувати різноманітні страви – до чотирьох порцій за один раз.
Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.
Країна походження
Технічні характеристики
Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Конструкція та покриття
Функції приготування їжі
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