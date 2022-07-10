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      Мультипіч Philips Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

      HD9257/80

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      Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

      Перша мультипіч Philips із прозорим віконцем для готування! Насолоджуйтеся здоровою їжею, хрусткою зовні та ніжною всередині, з меншим до 90% вмістом жиру завдяки технології RapidAir. Завантажте програму HomeID, щоб знайти рецепти смачних страв.

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      Мультипіч Philips Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

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      Мультипіч Philips
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      Мультипіч Philips

      Ovi з віконцем, (5.6 л, 14 функцій)

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      Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

      Завдяки технології RapidAir

      • Технологія RapidAir
      • 5,6 л
      • Чорний
      Прозоре віконце для готування

      Прозоре віконце для готування

      Завдяки прозорому віконцю ви можете в будь-який момент перевіряти результат приготування та бачити, як ваші улюблені інгредієнти перетворюються на смачну їжу.

      Функції приготування їжі «13-в-1»

      Функції приготування їжі «13-в-1»

      Мультипіч Philips відкриває перед вами цілий світ можливостей: смажте, випікайте, готуйте на грилі, запікайте, сушіть, готуйте тости, розморожуйте, розігрівайте та робіть багато чого іншого.

      Технологія RapidAir

      Технологія RapidAir

      Технологія RapidAir з унікальним дизайном starfish (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.

      Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

      Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

      Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтеся додатком HomeID, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.

      Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

      Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

      Відкрийте для себе сотні апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти в додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

      Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

      Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

      У мультипечі Philips серії 3000 використовується гаряче повітря для приготування ваших улюблених страв із хрусткою скоринкою та з до 90% меншим вмістом жиру.*

      Одна каструля з гладкою внутрішньою поверхнею, яка легко чиститься.

      Одна каструля з гладкою внутрішньою поверхнею, яка легко чиститься.

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

      Розмір XL. Для всієї родини

      Розмір XL. Для всієї родини

      Мультипіч Philips XL створено для вашої родини. Ємність 5,6 л дозволить вам готувати різноманітні страви – до чотирьох порцій за один раз.

      Сенсорний екран із сімома попередньо встановленими програмами

      Сенсорний екран із сімома попередньо встановленими програмами

      Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1700  W
        Довжина шнура
        0,8  m
        Напруга
        220–240 В (50 Гц) / 220–230 В (60 Гц)

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Вага та розміри

        Вага пристрою
        5,05  kg
        Розміри виробу (Д x Ш x В)
        392 мм * 284 мм * 299 мм
        Вага з упаковкою
        6,1  kg

      • Загальні технічні характеристики

        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Контроль температури
        Так
        Регулятор часу
        До 60 хвилин

      • Конструкція та покриття

        Матеріали
        Пластик

      • Функції приготування їжі

        Потужний потік повітря
        • • Смаження
        • • Запікання
        • • Гриль
        • • Випікання
        • • Приготування в одній каструлі
        • • Смаження з перемішуванням
        • • Пасерування
        • • Приготування із заморожених продуктів
        • • Розігрівання
        • • Розмороження
        • • Збереження тепла
        • • Висушування
        • • Приготування тостів

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      • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips.
      • * Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді.
      • ** Доступно лише в країнах зі спільнотою HomeID.

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      Оплата при отриманні товару

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

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