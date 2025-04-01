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HD9945/01
NA331/00
NA555/00
NA332/00
NA230/00
NA231/00
NA351/00
HD9280/30
HD9257/80
1 форма для випікання
9 силіконових форм для мафінів
Форма для випікання. З набором для випікання ХL мультипечі Philips ви можете приготувати будь-яку улюблену випічку. Ємність 2 л чудово підходить для приготування бананового хліба, тортів, запіканок, м’яса та інших страв. Насолоджуйтеся!
Нескінченне натхнення з рецептами Philips HomeID від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте HomeID, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*
Цю форму для випікання та форми для мафінів для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
2.6
з 5
5
Відгуки
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Плюси
Тефлонова
Мінуси
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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