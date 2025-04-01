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  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL
  • Набір для випікання XL

Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XL

HD9945/01

2.6
| (5) Відгуки
Набір для випікання XL
Цей набір для випікання – ідеальний аксесуар для розширення можливостей вашої мультипечі XL. Готуйте та випікайте смачну лазанью, запіканки, карі, супи, торти, мафіни… та багато іншого!
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Щоденне натхнення для нових страв

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Нескінченне натхнення з рецептами Philips HomeID від наших досвідчених кухарів і мільйонів користувачів, щоб ви могли розширити свій кулінарний репертуар. Що більше ви використовуєте HomeID, то більш персоналізовані рекомендації ви отримуєте.*

Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

Цю форму для випікання та форми для мафінів для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.6

з 5

5

Відгуки

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Плюси

Тефлонова

Мінуси

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Цей відгук про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

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