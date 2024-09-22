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Набір аксесуарівдля мультипечей XL

HD9905/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Збільшіть поверхню приготування мультипечі
Максимально збільште поверхню приготування мультипечі за допомогою дворівневої решітки. Випікайте, готуйте на грилі та смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу й інші страви в легкий, швидкий і здоровий спосіб. Для більшої універсальності використовуйте шампури для приготування овочевих чи м’ясних шашликів.
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  • 5 шампурів

Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

Ви можете безпечно класти цю дворівневу решітку для мультипечі в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

Дворівнева решітка для універсальнішого приготування страв

Дворівнева решітка для універсальнішого приготування страв

Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.

Аксесуар дає змогу готувати їжу як на грилі

Аксесуар дає змогу готувати їжу як на грилі

Готуйте улюблені страви як на грилі - котлетки, бургери, сосиски. Страви соковиті і рівномірно обсмажені.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
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2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Плюси

Крута штука

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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