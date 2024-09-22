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Ви можете безпечно класти цю дворівневу решітку для мультипечі в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.
Готуйте улюблені страви як на грилі - котлетки, бургери, сосиски. Страви соковиті і рівномірно обсмажені.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Плюси
Крута штука
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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