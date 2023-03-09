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Більше не доступний
Кошик з антипригарним покриттям
2000 Вт
Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)
7 попередньо встановлені програми
Виберіть рецепт, надішліть його мультипечі та слідкуйте за процесом приготування страви, зручно вмостившись на дивані. Коли страва буде готова, ви отримаєте сповіщення.
Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.
Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*
4.9
з 5
49
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
ViliaS
09/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Смачна та корисна їжа без жиру
При першому використанні печі дотримувались рекомендацій щодо часу та температури і все вдалося. Але контролювати процес приготування страв дуже просто, тому можна самостійно підбирати режими згідно з власним досвідом і смаком.
Плюси
Готувати дуже просто.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
den.levko
25/01/2023
Україна
Найкраще співвідношення сума=смак
Швидкість приготування та сама ідеологія мультипечей Philips припала мені до душі, радитиму всім
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Mulan2501
19/10/2022
Україна
Частина акції
Мультипіч для великої сім'ї
Надзвичайно вражена від цієї мультипечі! Нею дуже легко користуватися, також можна завантажити додаток, там багато різних крутих руцептів. Смак їжі неймовірний!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Кількість рецептів різниться залежно від країни.
Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді
Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips
Середні відсотки на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880