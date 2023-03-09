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  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

Більше не доступний

МультипічPhilips Ovi Essential

HD9280/90

4.9
| (49) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до HomeID, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: додаток повідомить, коли страва буде готова!
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Підключіться до HomeID для максимально зручного приготування

Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • 2000 Вт

  • Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)

  • 7 попередньо встановлені програми

Стежте за приготуванням їжі за допомогою телефону або планшета

Виберіть рецепт, надішліть його мультипечі та слідкуйте за процесом приготування страви, зручно вмостившись на дивані. Коли страва буде готова, ви отримаєте сповіщення.

Корисне смаження з технологією Rapid Air

Корисне смаження з технологією Rapid Air

Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.

Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

49

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

09/03/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Смачна та корисна їжа без жиру

При першому використанні печі дотримувались рекомендацій щодо часу та температури і все вдалося. Але контролювати процес приготування страв дуже просто, тому можна самостійно підбирати режими згідно з власним досвідом і смаком.

Плюси

Готувати дуже просто.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

25/01/2023

Україна

Україна

Найкраще співвідношення сума=смак

Швидкість приготування та сама ідеологія мультипечей Philips припала мені до душі, радитиму всім

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

19/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч для великої сім'ї

Надзвичайно вражена від цієї мультипечі! Нею дуже легко користуватися, також можна завантажити додаток, там багато різних крутих руцептів. Смак їжі неймовірний!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

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      Примітки

      1. Кількість рецептів різниться залежно від країни.

      2. Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді

      3. Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips

      4. Середні відсотки на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880