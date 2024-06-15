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Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
Мультипіч Philips серії 5000 XXL Connected – ваш компаньйон у повсякденному приготуванні їжі, з яким ви легко зможете готувати збалансовані поживні та смачні страви для всієї родини в будь-який день тижня.
Підключення до HomeID
Мультипіч «16-в-1»
7,2 л (1,4 кг)
Технологія Rapid Air
Інтуїтивно зрозумілий додаток HomeID синхронізується з мультипіччю та допомагає в повсякденному приготуванні їжі. Виходьте за межі можливостей здорового смаження та відкривайте для себе нові захоплюючі й смачні рецепти, а також віддалено контролюйте процес приготування їжі за допомогою додатка.
Нова мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація тощо.
Відкрийте для себе сотні* апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти з додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
4.8
з 5
68
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
KryBon
15/06/2024
Polska
Перевірений покупець
Jestem bardzo zadowolona z urządzenia
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Proste w obsłudze. Świetny zamiennik i dodatek do pieczenia na szybko i w małej ilości.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
HanFur
02/06/2024
Polska
Перевірений покупець
Air Fryer, Frytkownica HD9285
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS XXL Connected HD9285/96. Produkt jest super, szybko piecze się potrawy. szybciej piecze od piekarnika.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Supola
04/05/2024
Polska
Перевірений покупець
Doskonałe funkcje Airfryer w codziennym użytku
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetny wybór, doskonale się go obsługuje. Znakomity wybór.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Кількість рецептів різниться залежно від країни.
Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips
Середні відсотки на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880