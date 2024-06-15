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МультипічXXL Connected серії 5000

HD9285/00

4.8

| (68) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі

Мультипіч Philips серії 5000 XXL Connected – ваш компаньйон у повсякденному приготуванні їжі, з яким ви легко зможете готувати збалансовані поживні та смачні страви для всієї родини в будь-який день тижня.

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З’єднання з додатком HomeID

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі

  • Підключення до HomeID

  • Мультипіч «16-в-1»

  • 7,2 л (1,4 кг)

  • Технологія Rapid Air

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі для всієї сім'ї

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі для всієї сім'ї

Інтуїтивно зрозумілий додаток HomeID синхронізується з мультипіччю та допомагає в повсякденному приготуванні їжі. Виходьте за межі можливостей здорового смаження та відкривайте для себе нові захоплюючі й смачні рецепти, а також віддалено контролюйте процес приготування їжі за допомогою додатка.

Універсальна та багатофункціональна мультипіч

Універсальна та багатофункціональна мультипіч

Нова мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація тощо.

Смачні корисні рецепти для мультипечі на кожен день

Смачні корисні рецепти для мультипечі на кожен день

Відкрийте для себе сотні* апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти з додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

68

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

1

15/06/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Jestem bardzo zadowolona z urządzenia

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Proste w obsłudze. Świetny zamiennik i dodatek do pieczenia na szybko i w małej ilości.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

02/06/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Air Fryer, Frytkownica HD9285

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS XXL Connected HD9285/96. Produkt jest super, szybko piecze się potrawy. szybciej piecze od piekarnika.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

04/05/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Doskonałe funkcje Airfryer w codziennym użytku

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetny wybór, doskonale się go obsługuje. Znakomity wybór.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

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Примітки

  1. Кількість рецептів різниться залежно від країни.

  2. Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips

  3. Середні відсотки на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880