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  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL
  • Набір для гриля XXL

Аксесуар для мультипечіНабір для гриля XXL

HD9959/00

Набір для гриля XXL
Із цим спеціальним набором для гриля ви можете готувати в мультипечі Philips усі свої улюблені страви з гриля. Навчіться готувати смачне м’ясо та овочі на грилі в легкий, швидкий і здоровий спосіб.
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Аксесуари для оволодіння мистецтвом гриля в мультипечі

Набір для гриля XXL

  • Плита для гриля

  • 6 шампурів

Плита для гриля

Плита для гриля

Насолоджуйтеся ідеально смаженою на грилі рибою, м’ясом та овочами завдяки плиті для гриля та її унікальній перфорованій поверхні з типовими ребрами.

Легке чищення та зберігання

Легке чищення та зберігання

Цю плита для гриля та шампури для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

Шість шампурів для приготування страв на грилі

Шість шампурів для приготування страв на грилі

Використовуйте шампури для приготування овочевих або м’ясних шашликів.

Технічні характеристики

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