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HD9959/00
Плита для гриля
6 шампурів
Насолоджуйтеся ідеально смаженою на грилі рибою, м’ясом та овочами завдяки плиті для гриля та її унікальній перфорованій поверхні з типовими ребрами.
Цю плита для гриля та шампури для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
Використовуйте шампури для приготування овочевих або м’ясних шашликів.
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