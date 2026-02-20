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HD9285/00
Чи може до кухонного пристрою Philips під’єднатися більше однієї людини?
Чому під час приготування їжі в мультипечі Philips звучить звуковий сигнал?
Як користуватися Помічником Alexa в мультипечі Philips
Чи потрібно виймати гумову заглушку з чаші мультипечі?
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Яку їжу можна готувати в мультипечі Philips?
Скільки їжі можна приготувати в мультипечі Philips?
Чи потрібно попередньо нагрівати мультипіч Philips?
Чому потрібно струшувати їжу в мультипечі Philips?
Як почистити мультипіч Philips
Як можна отримати додаток HomeID?
Мій кухонний пристрій Philips не може знайти домашню мережу Wi-Fi.
Я не можу керувати кухонним пристроєм Philips за допомогою додатка HomeID
Індикатор кнопки увімк./вимк. мультипечі Philips не вимикається
Не вдається під’єднати кухонний пристрій Philips до додатка NutriU
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
З мультипечі Philips виходить білий дим
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
Мультипіч Philips не працює або не вмикається