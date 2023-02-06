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      Мультипіч Philips XXL Connected серії 5000

      HD9285/93

      Загальна оцінка / 5
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      Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі

      Мультипіч Philips серії 5000 XXL Connected – ваш компаньйон у повсякденному приготуванні їжі, з яким ви легко зможете готувати збалансовані поживні та смачні страви для всієї родини в будь-який день тижня.

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      Мультипіч Philips XXL Connected серії 5000

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      Мультипіч Philips
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      Мультипіч Philips

      XXL Connected серії 5000

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      Підключіть додаток HomeID, щоб щодня отримувати надихаючі ідеї

      • Підключення до додатка HomeID
      • Мультипіч «16-в-1»
      • 7,2 л (1,4 кг)
      • Технологія Rapid Air
      • У комплекті форма для випікання
      Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі для всієї сім'ї

      Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі для всієї сім'ї

      Інтуїтивно зрозумілий додаток HomeID синхронізується з мультипіччю та допомагає в повсякденному приготуванні їжі. Виходьте за межі можливостей здорового смаження та відкривайте для себе нові захоплюючі й смачні рецепти, а також віддалено контролюйте процес приготування їжі за допомогою додатка.

      Універсальна та багатофункціональна мультипіч

      Універсальна та багатофункціональна мультипіч

      Нова мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація тощо.

      Смачні корисні рецепти для мультипечі на кожен день

      Смачні корисні рецепти для мультипечі на кожен день

      Відкрийте для себе сотні* апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти з додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

      Виберіть, встановіть і відпочивайте

      Виберіть, встановіть і відпочивайте

      Оберіть рецепт та стежте за процесом, не встаючи з дивана. Завдяки покроковій інструкції додаток HomeID допоможе готувати улюблені домашні страви для всієї сім’ї. Також пристрій підтримує функцію голосового керування, сумісну з Amazon Alexa.

      Корисне смаження з технологією Rapid Air

      Корисне смаження з технологією Rapid Air

      Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.

      Насолоджуйтеся смачною їжею з до 90% меншим вмістом жиру**

      Насолоджуйтеся смачною їжею з до 90% меншим вмістом жиру**

      У мультипечі Philips XXL Connected серії 5000 використовується гаряче повітря для приготування ваших улюблених страв із хрусткою скоринкою та з до 90% меншим вмістом жиру**.

      Розмір XXL. Для всієї родини

      Розмір XXL. Для всієї родини

      Мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 розроблена з урахуванням потреб вашої родини. Кошик місткістю 1,4 кг з чашею 7,2 л дозволяє готувати різноманітні страви. Готуйте до 6 порцій за раз для всієї родини й друзів.

      Економія енергії та часу

      Економія енергії та часу

      Мультипечі Philips працюють ефективніше, заощаджуючи ваш час і енергію, готуючи смачні страви, витрачаючи на 60% менше енергії та працюючи на 40% швидше, ніж традиційні духовки.***

      Легке використання та чищення

      Легке використання та чищення

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8 м

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        Форма для випікання

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  W
        Довжина шнура
        0,8  m
        Напруга
        220–240  V
        Частота
        50  Hz
        Миттєве увімкнення/без попереднього нагрівання
        Так
        Інтерфейс
        Цифровий
        Кнопка збереження тепла
        Так
        Кнопка попередньо встановленого налаштування
        Так
        Програми
        7 режимів

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        6,25  kg
        Розміри виробу (Д x Ш x В)
        410 x 300 x 330 мм

      • Загальні технічні характеристики

        Термостат із можливістю регулювання
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Індикатор температури
        Так
        Контроль температури
        Так
        Попередньо налаштована функція приготування
        Так
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Перемикач «увімк./вимк.»
        • Контроль температури
        • Швидке чищення
        • Технологія Rapid Air
        • Цифровий сенсорний екран
        • Регулятор часу
        • Без попереднього нагрівання (миттєве ввімкнення)
        • З’єднання Wi-Fi
        • Рецепти в додатку
        Вбудований перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Технологія
        Технологія Rapid Air
        Перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Регулятор часу
        До 60 хвилин
        Антипригарне покриття
        Так
        Запатентована технологія Rapid Air
        Так
        Зручна ручка
        Так
        QuickClean
        Так
        Внутрішнє покриття без вмісту бісфенолу А
        Так

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний
        Колір (кольори)
        Чорний та темно-сріблястий

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Аксесуари в комплекті

        Аксесуари для випікання
        Так

      • Екологічність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Ємність

        Кошик (кг)
        1,4 кг

      • Функції приготування їжі

        Потужний потік повітря
        • • Смаження
        • • Запікання
        • • Гриль
        • • Випікання
        • • Приготування в одній каструлі
        • • Смаження з перемішуванням
        • • Пасерування
        • • Приготування із заморожених продуктів
        • • Розігрівання
        • • Розмороження
        • • Збереження тепла
        • • Висушування
        • • Приготування тостів
        • • Тушкування
        • • Ферментація
        • • Конфі

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      • Кількість рецептів різниться залежно від країни.
      • * Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips
      • ** Середні показники у відсотках на основі результатів внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160C без попереднього розігрівання) або філе лосося (налаштування AF 200C без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Точні показники у відсотках відрізняються залежно від типу мультипечі та рецепту.

      Способи оплати:

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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