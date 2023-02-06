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HD9285/93
Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
Мультипіч Philips серії 5000 XXL Connected – ваш компаньйон у повсякденному приготуванні їжі, з яким ви легко зможете готувати збалансовані поживні та смачні страви для всієї родини в будь-який день тижня.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
XXL Connected серії 5000
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Інтуїтивно зрозумілий додаток HomeID синхронізується з мультипіччю та допомагає в повсякденному приготуванні їжі. Виходьте за межі можливостей здорового смаження та відкривайте для себе нові захоплюючі й смачні рецепти, а також віддалено контролюйте процес приготування їжі за допомогою додатка.
Нова мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація тощо.
Відкрийте для себе сотні* апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти з додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
Оберіть рецепт та стежте за процесом, не встаючи з дивана. Завдяки покроковій інструкції додаток HomeID допоможе готувати улюблені домашні страви для всієї сім’ї. Також пристрій підтримує функцію голосового керування, сумісну з Amazon Alexa.
Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.
У мультипечі Philips XXL Connected серії 5000 використовується гаряче повітря для приготування ваших улюблених страв із хрусткою скоринкою та з до 90% меншим вмістом жиру**.
Мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 розроблена з урахуванням потреб вашої родини. Кошик місткістю 1,4 кг з чашею 7,2 л дозволяє готувати різноманітні страви. Готуйте до 6 порцій за раз для всієї родини й друзів.
Мультипечі Philips працюють ефективніше, заощаджуючи ваш час і енергію, готуючи смачні страви, витрачаючи на 60% менше енергії та працюючи на 40% швидше, ніж традиційні духовки.***
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Технічні характеристики
Країна походження
Аксесуари
Технічні характеристики
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Аксесуари в комплекті
Екологічність
Ємність
Функції приготування їжі
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