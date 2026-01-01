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HD9876/20
Технологія Rapid CombiAir
Програми автоматичного приготування їжі
Функції приготування їжі «22-в-1»
Під’єднано до HomeID
Насолоджуйтеся смачною їжею з меншою на 99% кількістю доданого жиру*. Запатентована технологія Rapid CombiAir з унікальною конструкцією в формі зірки за допомогою нашого найшвидшого динамічного подвійного потоку повітря, який проходить навколо їжі та крізь неї, забезпечує рівномірне приготування різноманітних смачних страв з ідеальною текстурою всередині й зовні за 40% менше часу**.
Керуйте кожним етапом процесу приготування. Наші нові програми автоматичного приготування їжі позбавлять вас стресу від приготування страв, коли ви поспішаєте. Просто виберіть інгредієнт, і мультипіч зробить усе сама.
Виберіть, налаштуйте й розслабтеся. Виберіть рецепт у додатку HomeID і надішліть його мультипечі. Спостерігайте за процесом приготування страви, не встаючи з дивана. Понад 10 000 смачних рецептів, створених спеціально для цієї мультипечі, із простими покроковими інструкціями***.
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Приготування 1 кг свіжої картоплі фрі з 1 столовою ложкою олії порівняно з традиційним смаженням у фритюрі з 2 л олії.
порівняно з мультипечами з технологією RapidAir.
Кількість рецептів різниться залежно від країни.
Місткість 2 кг стосується замороженої картоплі фрі, курки, овочів, печені. Місткість 8,3 л стосується загального об’єму чаші.
На основі внутрішніх лабораторних вимірювань: приготування однієї курки (налаштування мультипечі 160 °C без попереднього нагрівання) або філе лосося (налаштування мультипечі 200 °C без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.