Технологія Rapid CombiAir для додаткового смаку й різноманітності

Насолоджуйтеся смачною їжею з меншою на 99% кількістю доданого жиру*. Запатентована технологія Rapid CombiAir з унікальною конструкцією в формі зірки за допомогою нашого найшвидшого динамічного подвійного потоку повітря, який проходить навколо їжі та крізь неї, забезпечує рівномірне приготування різноманітних смачних страв з ідеальною текстурою всередині й зовні за 40% менше часу**.