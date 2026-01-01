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  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.
  • Щоразу найкращий досвід приготування.

Серія 7000Мультипіч Combi Connected на 8,3 л

HD9876/20

Щоразу найкращий досвід приготування.
Готуйте швидше й розумніше завдяки нашій найсучаснішій технології Rapid CombiAir. Готуйте одним натисканням кнопки завдяки рецептам, збереженим у додатку HomeID, та програмам автоматичного приготування.
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Напрочуд легко, з ідеальним результатом.

Щоразу найкращий досвід приготування.

  • Технологія Rapid CombiAir

  • Програми автоматичного приготування їжі

  • Функції приготування їжі «22-в-1»

  • Під’єднано до HomeID

Технологія Rapid CombiAir для додаткового смаку й різноманітності

Технологія Rapid CombiAir для додаткового смаку й різноманітності

Насолоджуйтеся смачною їжею з меншою на 99% кількістю доданого жиру*. Запатентована технологія Rapid CombiAir з унікальною конструкцією в формі зірки за допомогою нашого найшвидшого динамічного подвійного потоку повітря, який проходить навколо їжі та крізь неї, забезпечує рівномірне приготування різноманітних смачних страв з ідеальною текстурою всередині й зовні за 40% менше часу**.

Програми автоматичного приготування їжі забезпечують найкращі результати

Програми автоматичного приготування їжі забезпечують найкращі результати

Керуйте кожним етапом процесу приготування. Наші нові програми автоматичного приготування їжі позбавлять вас стресу від приготування страв, коли ви поспішаєте. Просто виберіть інгредієнт, і мультипіч зробить усе сама.

HomeID запам’ятовує ваші вподобання та пропонує ідеї корисних страв

HomeID запам’ятовує ваші вподобання та пропонує ідеї корисних страв

Виберіть, налаштуйте й розслабтеся. Виберіть рецепт у додатку HomeID і надішліть його мультипечі. Спостерігайте за процесом приготування страви, не встаючи з дивана. Понад 10 000 смачних рецептів, створених спеціально для цієї мультипечі, із простими покроковими інструкціями***.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Приготування 1 кг свіжої картоплі фрі з 1 столовою ложкою олії порівняно з традиційним смаженням у фритюрі з 2 л олії.

      2. порівняно з мультипечами з технологією RapidAir.

      3. Кількість рецептів різниться залежно від країни.

      4. Місткість 2 кг стосується замороженої картоплі фрі, курки, овочів, печені. Місткість 8,3 л стосується загального об’єму чаші.

      5. На основі внутрішніх лабораторних вимірювань: приготування однієї курки (налаштування мультипечі 160 °C без попереднього нагрівання) або філе лосося (налаштування мультипечі 200 °C без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A.