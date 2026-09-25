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  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
  • Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження

Аксесуар для мультипечі XXL на 8,3 лНабір «2-в-1» для приготування на парі й смаження

HD9960/00

4.3

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження

Готуйте овочі та вареники на парі й смажте здорові страви для всієї родини. Наш унікальний набір «2-в-1» для приготування на парі та смаження має запатентований дизайн у формі вока для ваших улюблених азійських страв. Відкрийте для себе нові способи приготування з нашим додатком HomeID.

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Два нові способи насолодитися вашою мультипіччю

Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження

  • Готуйте овочі та вареники на парі

  • Смажте здорові страви для всієї родини

  • Система «підкидання без розсипання»

  • Надихайтеся ідеями з HomeID

Готуйте улюблені овочі та вареники на парі

Готуйте улюблені овочі та вареники на парі

Перетворіть свою мультипіч на пароварку, додавши воду в сковорідку для смаження та встановивши кришку для приготування на парі. Насолоджуйтеся корисними овочами, приготованими на парі, а також смачними варениками, дімсамами й багатьом іншим.

Смажте смачні азійські страви

Смажте смачні азійські страви

Готуйте улюблені смажені страви в азійському стилі на нашій унікальній сковороді у формі вока. Вигнуте дно дозволяє легко перемішувати інгредієнти та соуси, надаючи їм насиченого смаку й скоринки. Також ідеально підходить для обсмажування та пасерування.

Розкрийте справжній потенціал свого дому за допомогою HomeID

Розкрийте справжній потенціал свого дому за допомогою HomeID

Знайдіть натхнення для приготування їжі та кави з понад 500 рецептами й порадами для вашого дому.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

25/09/2026

Polska

Polska

Super sprzet

Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość

Цей відгук про Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

Цей відгук про Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

28/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras priedas

Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko

Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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