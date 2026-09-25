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Перший аксесуар для мультипечі для готування на парі й смаження
Готуйте овочі та вареники на парі й смажте здорові страви для всієї родини. Наш унікальний набір «2-в-1» для приготування на парі та смаження має запатентований дизайн у формі вока для ваших улюблених азійських страв. Відкрийте для себе нові способи приготування з нашим додатком HomeID.
NA547/07
HD9880/90
HD9876/20
HD9876/90
HD9870/20
Готуйте овочі та вареники на парі
Смажте здорові страви для всієї родини
Система «підкидання без розсипання»
Надихайтеся ідеями з HomeID
Перетворіть свою мультипіч на пароварку, додавши воду в сковорідку для смаження та встановивши кришку для приготування на парі. Насолоджуйтеся корисними овочами, приготованими на парі, а також смачними варениками, дімсамами й багатьом іншим.
Готуйте улюблені смажені страви в азійському стилі на нашій унікальній сковороді у формі вока. Вигнуте дно дозволяє легко перемішувати інгредієнти та соуси, надаючи їм насиченого смаку й скоринки. Також ідеально підходить для обсмажування та пасерування.
Знайдіть натхнення для приготування їжі та кави з понад 500 рецептами й порадами для вашого дому.
4.3
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Mariuszs
25/09/2026
Polska
Super sprzet
Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość
Цей відгук про Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Цей відгук про Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Simonas1985
28/12/2024
Lietuva
Geras priedas
Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko
Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Цей відгук про „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas