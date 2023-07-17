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HD9880/90
HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
Ми подбали про простоту та абсолютну зрозумілість від початку до кінця, тому про несмачну їжу просто не може бути й мови! Додаток HomeID підключається до Airfryer Combi, щоб ви могли насолодитися ідеальним балансом надихаючих ідей і інструкцій, заощаджуючи свій час.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції, аксесуар)
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Приготування під керівництвом: готуйте смачні страви без зайвого клопоту, підключивши мальтипіч Combi до додатку HomeID. Завдяки широкому вибору страв з усього світу HomeID підкаже вам кожен крок у процесі приготування, крім того ви можете завантажити свої улюблені рецепти!
Смакові відчуття: уявіть собі ідеально приготовані страви та насолоду від безлічі нових рецептів. Завдяки технології Rapid CombiAir це реально! Мультипіч Combi з підтримкою Wi-Fi та програми HomeID автоматично налаштовує час приготування, температуру й швидкість повітря. Виберіть повільний повітряний потік для приготування м’якого м’яса за технологією су-від, рагу та тушкування м’ясних страв. Налаштування повітряного потоку гарантує, що приготовані страви завжди будуть надзвичайно ніжними та з хрусткою скоринкою.
Покрокове приготування їжі: з новими програмами автоматичного приготування Philips із покроковими вказівками ви забудете про стрес. Просто виберіть інгредієнт і кількість, яку хочете приготувати, а мультипіч зробить усе інше.
Додайте індивідуальності: приготуйте стейк так, як вам подобається, незалежно від ступеню просмаження. Вбудований харчовий термометр дає повний контроль над приготуванням улюбленої їжі.
Функція QuickClean: ми полегшили не лише приготування їжі, а й очищення за допомогою нового дизайну. Завдяки інноваційному дизайну очистити мультипіч Combi легше, ніж будь-яку іншу з представлених на ринку. До того ж, усі частини печі можна мити в посудомийній машині.
Здорове харчування: готуйте страви так, як вам подобається, з до 99%*** меншим вмістом жиру. Насолоджуйтеся чудовими смаками без олії, адже для приготування ваших улюблених страв мультипіч Combi використовує лише гаряче повітря.
Приготування більшої кількості їжі за менший час: завдяки ємності 2 кг / 8,3 л можна приготувати їжу для більше, ніж 7 осіб. Це наразі наша найбільша модель мультипечі.
Виходьте за межі звичайного смаження: готуйте, використовуючи функції смаження, приготування на грилі, запікання, випікання, тушкування, су-від, повільного приготування, приготування тостів, висушування, розмороження та інших. Знайдіть рецепти й використовуйте різні методи приготування їжі від шеф-кухарів та інших користувачів HomeID.
Стильний дизайн, інтуїтивно зрозумілий дисплей і зручне використання мультипечі на вашій кухні
Користь для вас і планети: заощаджуйте до 70% електроенергії та готуйте на 40% швидше в мультипечі Philips замість звичайної духовки**.
Що більше ви користуєтеся мультипіччю Combi, то скоріше HomeID навчиться вдосконалюватися та зможе рекомендувати рецепти відповідно до ваших уподобань.
Країна походження
Технічні характеристики
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Екологічність
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