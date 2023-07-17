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      Мультипіч Philips Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції, аксесуар)

      HD9880/90

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      HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі

      Ми подбали про простоту та абсолютну зрозумілість від початку до кінця, тому про несмачну їжу просто не може бути й мови! Додаток HomeID підключається до Airfryer Combi, щоб ви могли насолодитися ідеальним балансом надихаючих ідей і інструкцій, заощаджуючи свій час.

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      Мультипіч Philips Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції, аксесуар)

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      Мультипіч Philips

      Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції, аксесуар)

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      HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі

      Для гарантованих результатів і страв, які вам сподобаються

      • Технологія Rapid CombiAir
      • Харчовий термометр
      • Програми автоматичного приготування їжі
      • Підключення до HomeID
      • Функції приготування їжі «22-в-1»
      HomeID допоможе вам відкрити для себе світ здорового харчування

      HomeID допоможе вам відкрити для себе світ здорового харчування

      Приготування під керівництвом: готуйте смачні страви без зайвого клопоту, підключивши мальтипіч Combi до додатку HomeID. Завдяки широкому вибору страв з усього світу HomeID підкаже вам кожен крок у процесі приготування, крім того ви можете завантажити свої улюблені рецепти!

      Технологія Rapid CombiAir готує їжу саме так, як вам подобається

      Технологія Rapid CombiAir готує їжу саме так, як вам подобається

      Смакові відчуття: уявіть собі ідеально приготовані страви та насолоду від безлічі нових рецептів. Завдяки технології Rapid CombiAir це реально! Мультипіч Combi з підтримкою Wi-Fi та програми HomeID автоматично налаштовує час приготування, температуру й швидкість повітря. Виберіть повільний повітряний потік для приготування м’якого м’яса за технологією су-від, рагу та тушкування м’ясних страв. Налаштування повітряного потоку гарантує, що приготовані страви завжди будуть надзвичайно ніжними та з хрусткою скоринкою.

      Програми автоматичного приготування забезпечують найкращі результати

      Програми автоматичного приготування забезпечують найкращі результати

      Покрокове приготування їжі: з новими програмами автоматичного приготування Philips із покроковими вказівками ви забудете про стрес. Просто виберіть інгредієнт і кількість, яку хочете приготувати, а мультипіч зробить усе інше.

      Харчовий термометр для легкого приготування ваших улюблених страв

      Харчовий термометр для легкого приготування ваших улюблених страв

      Додайте індивідуальності: приготуйте стейк так, як вам подобається, незалежно від ступеню просмаження. Вбудований харчовий термометр дає повний контроль над приготуванням улюбленої їжі.

      Зручне очищення з QuickClean та можливість мити в посудомийній машині

      Зручне очищення з QuickClean та можливість мити в посудомийній машині

      Функція QuickClean: ми полегшили не лише приготування їжі, а й очищення за допомогою нового дизайну. Завдяки інноваційному дизайну очистити мультипіч Combi легше, ніж будь-яку іншу з представлених на ринку. До того ж, усі частини печі можна мити в посудомийній машині.

      Приготування корисних страв без олії з використанням гарячого повітря

      Приготування корисних страв без олії з використанням гарячого повітря

      Здорове харчування: готуйте страви так, як вам подобається, з до 99%*** меншим вмістом жиру. Насолоджуйтеся чудовими смаками без олії, адже для приготування ваших улюблених страв мультипіч Combi використовує лише гаряче повітря.

      Ємність XXL ідеально підходить для приготування їжі для всієї сім’ї

      Ємність XXL ідеально підходить для приготування їжі для всієї сім’ї

      Приготування більшої кількості їжі за менший час: завдяки ємності 2 кг / 8,3 л можна приготувати їжу для більше, ніж 7 осіб. Це наразі наша найбільша модель мультипечі.

      Готуйте ще більше із широким діапазоном функцій приготування

      Готуйте ще більше із широким діапазоном функцій приготування

      Виходьте за межі звичайного смаження: готуйте, використовуючи функції смаження, приготування на грилі, запікання, випікання, тушкування, су-від, повільного приготування, приготування тостів, висушування, розмороження та інших. Знайдіть рецепти й використовуйте різні методи приготування їжі від шеф-кухарів та інших користувачів HomeID.

      Інтуїтивно зрозумілий дисплей для зручності використання

      Інтуїтивно зрозумілий дисплей для зручності використання

      Стильний дизайн, інтуїтивно зрозумілий дисплей і зручне використання мультипечі на вашій кухні

      Заощаджуйте до 70% енергії, готуючи швидше на 40%**

      Заощаджуйте до 70% енергії, готуючи швидше на 40%**

      Користь для вас і планети: заощаджуйте до 70% електроенергії та готуйте на 40% швидше в мультипечі Philips замість звичайної духовки**.

      Вивчає ваші вподобання через підключення до HomeID

      Вивчає ваші вподобання через підключення до HomeID

      Що більше ви користуєтеся мультипіччю Combi, то скоріше HomeID навчиться вдосконалюватися та зможе рекомендувати рецепти відповідно до ваших уподобань.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2200  W
        Довжина шнура
        1  m
        Миттєве увімкнення/без попереднього нагрівання
        Так
        Інтерфейс
        Цифровий
        Кнопка збереження тепла
        Так
        Кнопка попередньо встановленого налаштування
        Так
        Екран TFT
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        403 x 315 x 307  mm
        Вага виробу
        9,4  kg
        Розміри виробу (Ш х В х Г)
        335 x 351 x 443 мм

      • Загальні технічні характеристики

        Термостат із можливістю регулювання
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Ручки, що не нагріваються
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Індикатор температури
        Так
        Контроль температури
        Так
        Попередньо налаштована функція приготування
        Так
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Легко чистити: можна мити в посудомийній машині
        • Перемикач «увімк./вимк.»
        • Контроль температури
        • Швидке чищення
        • Технологія Rapid CombiAir
        • Цифровий сенсорний екран
        • Регулятор часу
        • Без попереднього нагрівання (миттєве ввімкнення)
        • З’єднання Wi-Fi
        • Рецепти в додатку
        Вбудований перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Технологія
        Технологія Rapid Air
        Перемикач «увімк./вимк.»
        Так
        Регулятор часу
        Так
        Антипригарне покриття
        Так
        Запатентована технологія Rapid Air
        Так
        Зручна ручка
        Так
        Спосіб приготування
        • Смаження
        • Запікання
        • Гриль
        • Випічка
        • Приготування в одній каструлі
        • Смаження з перемішуванням
        • Пасерування
        • Приготування замороженої їжі
        • Розігрівання
        • Розморожування
        • Збереження тепла
        • Висушування
        • Приготування тостів
        • Стью
        • Ферментація
        • Конфі
        • Повільне приготування
        • Тушкування
        • Су-від
        • Комбінований спосіб випікання
        • Комбінований спосіб запікання
        • Комбінований спосіб приготування на грилі
        QuickClean
        Так
        Внутрішнє покриття без вмісту бісфенолу А
        Так

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так
        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Упаковка
        >90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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      • Точність: +/–1°C для оптимальної температури всередині.
      • * З урахуванням затрат на електроенергію для приготування одного курчати (налаштування мультипечі 160 градусів, без розігрівання) чи філе лосося (200 градусів, без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу А. Середній показник у відсотках на базі даних внутрішніх лабораторних замірів; розрахунок проводився для виробів HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.
      • ** Приготування 1 кг свіжої картоплі фрі з 1 столовою ложкою олії порівняно з традиційним смаженням у фритюрі з 2 л.
      • *** Порівняно зі смаженою картоплею та курячими гомілками, приготованими у звичайній духовці
      • **** З урахуванням затрат на електроенергію для приготування одного курчати (налаштування мультипечі 160 градусів, без розігрівання) чи філе лосося (200 градусів, без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу А. Середній показник у відсотках на базі даних внутрішніх лабораторних замірів; розрахунок проводився для виробів HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.
      • † Мультипіч серії XXL вміщує 1,4 кг смаженої картоплі, тоді як нова серія 7000 — 2 кг
      • ✢ Щоб досягти найкращих результатів, просто виберіть інгредієнт із понад 50 інгредієнтів, і кількість, яку ви хочете приготувати, а мультипіч зробить усе інше

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

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