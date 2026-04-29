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Аксесуар для мультипечі Набір для гриля XXL
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HD9959/00
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Із цим спеціальним набором для гриля ви можете готувати в мультипечі Philips усі свої улюблені страви з гриля. Навчіться готувати смачне м’ясо та овочі на грилі в легкий, швидкий і здоровий спосіб.
Всі (9)
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Чи потрібно попередньо нагрівати мультипіч Philips?
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
Мультипіч Philips не працює або не вмикається
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