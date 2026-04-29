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Аксесуар для мультипечі Набір для гриля XXL

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Аксесуар для мультипечіНабір для гриля XXL

HD9959/00

Аксесуар для мультипечі Набір для гриля XXL

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Із цим спеціальним набором для гриля ви можете готувати в мультипечі Philips усі свої улюблені страви з гриля. Навчіться готувати смачне м’ясо та овочі на грилі в легкий, швидкий і здоровий спосіб.

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  • 26 July 2026

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