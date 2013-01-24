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SmartTouch-XL

Електробритва

HQ9170
Загальна оцінка / 5
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
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    SmartTouch-XL Електробритва

    HQ9170
    Загальна оцінка / 5

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SmartTouch-XL Електробритва

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SmartTouch-XL Електробритва

    Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

    До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.

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      Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

      Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

      Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

      Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

      Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

      Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

      Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

      Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

      Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

      Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та комфортного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для комфортного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".

      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.

      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Бритва, яку можна мити

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Система точного зрізання
        • Технологія Super Lift & Cut
        Повторення контурів
        • Система повторення контурів SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Незалежні плаваючі головки
        Моделювання
        Точний тример

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • Індикатор повного заряду батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор заряджання
        • Індикатор заміни бритвених головок
        • Блокування для транспортування
        Заряджання
        • Від мережі/від акумулятора
        • Швидка зарядка
        Заряджання
        1 година
        Час гоління
        10 днів
        Чищення
        • Можна мити
        • Індикатор очищення

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        • Хромований дисплей
        • Лаковане покриття
        • Багатофункціональний РК дисплей

      • Аксесуари

        Футляр
        Твердий футляр
        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

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