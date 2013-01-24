Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та комфортного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для комфортного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".
В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.
Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари