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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
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  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionРучний блендер

HR1372/90

3.8

| (12) Відгуки

Більше потужності для професійних результатів

Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні.

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Потужний двигун 700 Вт і лезо подвійної дії

Більше потужності для професійних результатів

  • 700 Вт

  • Металева ніжка, ніж подвійної дії

  • Подрібнювач та 2 аксесуари

  •  5 режимів швидкості + "турбо"

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

Різні режими швидкості і кнопка "турбо"

Різні режими швидкості і кнопка "турбо"

Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

12

Відгуки

2

23/11/2020

Україна

Україна

Многофункциональный трудяга!

11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

21/06/2019

Україна

Україна

Задоволена на 99%.

Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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