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Більше не доступний
HR1372/90
Більше потужності для професійних результатів
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні.
700 Вт
Металева ніжка, ніж подвійної дії
Подрібнювач та 2 аксесуари
5 режимів швидкості + "турбо"
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
3.8
з 5
12
Відгуки
Liora1
23/11/2020
Україна
Многофункциональный трудяга!
11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
olganizhno
21/06/2019
Україна
Задоволена на 99%.
Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер