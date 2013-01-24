Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги
Мікросітчастий фільтр для отримання більшої кількості соку.
Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл.
Знімний носик забезпечує завжди легке чищення.
Загальні специфікації
Технічні специфікації
Особливості дизайну