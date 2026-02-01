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  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль

Більше не доступний

Соковижималка

HR1810/70

Готуйте сік вдома і без зусиль

За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати.

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Компактне зручне зберігання

Готуйте сік вдома і без зусиль

  • 220 Вт

  • 0,75 літра

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Соковижималка Philips має мікросітчастий фільтр для приготування більшої кількості соку.

Компактний дизайн

Компактний дизайн

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.

Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл

Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл

Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції