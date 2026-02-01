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Більше не доступний
HR1810/70
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати.
220 Вт
0,75 літра
Соковижималка Philips має мікросітчастий фільтр для приготування більшої кількості соку.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.
Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл.
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