Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Соковижималка

HR1810
Загальна оцінка / 5
  • Готуйте сік вдома і без зусиль Готуйте сік вдома і без зусиль Готуйте сік вдома і без зусиль
    -{discount-value}

    Соковижималка

    HR1810
    Загальна оцінка / 5

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Соковижималка

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Соковижималка

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її також легко зберігати. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all juicer

      Готуйте сік вдома і без зусиль

      Компактне зручне зберігання

      • 220 Вт
      • 0,75 літра
      Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

      Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

      Мікросітчастий фільтр для отримання більшої кількості соку.

      Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл 

      Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл 

      Тривале віджимання соку із знімним контейнером для м'якоті ємністю 750 мл.

      Завдяки знімному носику чистити пристрій дуже легко

      Завдяки знімному носику чистити пристрій дуже легко

      Знімний носик забезпечує завжди легке чищення.

      Компактний дизайн

      Компактний дизайн

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Затискачі
        Так
        1 режим швидкості
        Так

      • Технічні специфікації

        Потужність
        220  Вт
        Збирач м'якоті
        750  мл
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1  м

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу та затискачів
        Поліпропілен
        Матеріал кришки
        SAN
        Колір (кольори)
        Яскраво-білий з блакитними елементами

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись