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Більше не доступний
700 Вт
QuickClean
2 л, великий отвір для подачі
Можна за один раз вичавити до 2 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
Потужний двигун 700 Вт для ефективного змішування та подрібнення.
Надзвичайно великий отвір для подачі 75 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/30 Соковижималка