Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Viva Collection

Соковижималка

HR1855/30
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
    -{discount-value}

    Viva Collection Соковижималка

    HR1855/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all juicer

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Готуйте до 2 л соку за один раз і помийте пристрій за 1 хвилину!

      • 700 Вт
      • QuickClean
      • 2 л, великий отвір для подачі
      Готуйте до 2 л соку за один раз

      Готуйте до 2 л соку за один раз

      Можна за один раз вичавити до 2 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт для ефективного змішування та подрібнення.

      Великий отвір для подачі (75 мм)

      Великий отвір для подачі (75 мм)

      Надзвичайно великий отвір для подачі 75 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

      Технологія QuickClean

      Технологія QuickClean

      Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

      Сито QuickClean

      Сито QuickClean

      Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

      Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

      Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

      Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин.

      Гладкі поверхні, які легко чистити

      Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Сірувато-білий
        Матеріал корпусу
        Пластик ABS
        Матеріал ємності
        Ємність SAN і кришка PS
        Матеріал збирача м’якоті та штовхача
        PS

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Затискачі
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        1

      • Технічні характеристики

        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1  м
        Збирач м’якоті
        1,2  л
        Діаметр отвору для подачі
        75  мм
        Ємність
        2  л
        Місткість ємності для соку
        800  мл

      • Легко мити

        Аксесуари можна мити в посудомийній машині
        Так
        Швидке чищення
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись