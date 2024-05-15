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Більше не доступний
Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете.
750 Вт
Скляна чаша на 2 л
із фільтром
Регульована швидкість
Чистьте легше й ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Легко подрібнюйте лід за допомогою цього блендера Philips одним натисненням кнопки.
Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.
Нагороди
4.6
з 5
9
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Дмитрий GR
15/05/2024
Україна
Перевірений покупець
Функционально, качественно, надежно. Рекомендую!
Купил пару таких для себя и родителей. Прекрасный аппарат, качество изготовления и надежность приятно радуют.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер
Date of Use 2022-05-15
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер
Date of Use 2022-05-15
Karolina8888
11/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Rewelacja
Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00
Joanna86
07/11/2013
Polska
Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.
Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00