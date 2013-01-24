Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги
Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Легко подрібнюйте лід за допомогою цього блендера Philips одним натисненням кнопки.
Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.
Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.
Завдяки цьому зручному фільтру можна уникнути потрапляння зернят і насіння у сік.
Завдяки спеціальній функції приготування смузі блендер готуватиме ідеальні фруктові коктейлі.
Аксесуари
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Дизайн
Покриття корпусу
Обслуговування
Надійність