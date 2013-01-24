Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги