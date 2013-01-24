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Aluminium Collection

Блендер

HR2094/00
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
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    Aluminium Collection Блендер

    HR2094/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

    Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Блендер

    Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

    Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги

    Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

    Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Блендер

    Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

    Блендер Philips HR2094/00 з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете. Переглянути усі переваги

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      • 750 Вт
      • Скляна чаша на 2 л
      • із фільтром
      • Регульована швидкість
      Знімний ріжучий блок для легкого чищення

      Знімний ріжучий блок для легкого чищення

      Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

      Кнопка для подрібнення льоду

      Кнопка для подрібнення льоду

      Легко подрібнюйте лід за допомогою цього блендера Philips одним натисненням кнопки.

      Регулятор швидкості з підсвіткою

      Регулятор швидкості з підсвіткою

      Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.

      Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

      Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

      Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.

      Фільтр для приготування прозорого соку

      Фільтр для приготування прозорого соку

      Завдяки цьому зручному фільтру можна уникнути потрапляння зернят і насіння у сік.

      Спеціальна функція приготування смузі

      Завдяки спеціальній функції приготування смузі блендер готуватиме ідеальні фруктові коктейлі.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Фільтр

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Імпульсний режим
        • Регульована швидкість

      • Технічні характеристики

        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        750  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Ємність чаші
        2  л
        Довжина шнура
        1  м
        Ефективна ємність
        1,5  л

      • Дизайн

        Колір
        Титановий

      • Покриття корпусу

        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші
        Скло
        Матеріал основного корпусу
        Алюмінієва

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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