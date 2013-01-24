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Viva Collection

Блендер

HR2156/90
Загальна оцінка / 5
  • Готуйте ідеальне охолоджене смузі Готуйте ідеальне охолоджене смузі Готуйте ідеальне охолоджене смузі
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    Viva Collection Блендер

    HR2156/90
    Загальна оцінка / 5

    Готуйте ідеальне охолоджене смузі

    Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Блендер

    Готуйте ідеальне охолоджене смузі

    Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Готуйте ідеальне охолоджене смузі

    Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Блендер

    Готуйте ідеальне охолоджене смузі

    Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

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      Готуйте ідеальне охолоджене смузі

      Подрібнення льоду на 20% швидше із ProBlend 5

      • 600 Вт
      • ProBlend 5
      • Тританова чаша ємністю 2 л
      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Регульоване налаштування швидкості

      Змішуйте на різній швидкості за допомогою регульованого налаштування швидкості.

      Подрібнюйте лід за лічені секунди за допомогою ProBlend 5

      Леза із технологією ProBlend 5 дозволяють подрібнювати лід за лічені секунди для ідеального охолодженого смузі.

      Тританова чаша Duravita – жодного запаху та плям

      Тританову чашу виготовлено із сополіефіру (складного) і практично неможливо розбити. Вона не має запаху та не набуває плям. Ідеальна ємність для улюбленого смузі.

      Потужний двигун 600 Вт

      Потужний двигун 600 Вт для приготування улюбленого смузі.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Неслизька основа

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Потужність
        600  Вт

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