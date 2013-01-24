Готуйте ідеальне охолоджене смузі
Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ідеальне охолоджене смузі
Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Готуйте ідеальне охолоджене смузі
Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ідеальне охолоджене смузі
Подрібнюйте лід за лічені секунди для приготування смачних охолоджених напоїв та смузі завдяки технології ProBlend 5. Тританову чашу Duravita практично неможливо розбити, вона прозора і її можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Змішуйте на різній швидкості за допомогою регульованого налаштування швидкості.
Леза із технологією ProBlend 5 дозволяють подрібнювати лід за лічені секунди для ідеального охолодженого смузі.
Тританову чашу виготовлено із сополіефіру (складного) і практично неможливо розбити. Вона не має запаху та не набуває плям. Ідеальна ємність для улюбленого смузі.
Потужний двигун 600 Вт для приготування улюбленого смузі.
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики