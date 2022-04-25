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Усі серії

  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
  • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

Більше не доступний

Серія 3000Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

HR2291/41

5
| (36) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни.
Переглянути всі переваги

Унікальна система ProBlend

Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

  • 600 Вт

  • Технологія ProBlend

  • Максимальний об'єм чаші 1,25 л

  • 2 режими швидкості + імпульсний режим

  • Скляна чаша

Подрібнює лід на дрібні шматочки всього за 45 с**

Подрібнює лід на дрібні шматочки всього за 45 с**

Використовуйте систему ProBlend і імпульсний режим, щоб подрібнити кубики льоду на дрібні шматочки всього за 45 с**. Ідеально підходить для ваших улюблених охолоджених напоїв і смузі, а також чудово підходить для особливих десертів.

2 швидкості + налаштування імпульсного режиму на вибір

2 швидкості + налаштування імпульсного режиму на вибір

Готуйте різноманітні напої та швидко підготовляйте інгредієнти для улюблених страв з 2 режимами швидкості й імпульсним режимом на вибір. Подрібнюйте як трави, спеції та овочі, так і кавові зерна й навіть лід для приготування смачного охолодженого смузі.

Велика чаша ідеального розміру для потреб вашої родини

Велика чаша ідеального розміру для потреб вашої родини

Приготування до 6 напоїв (з урахуванням розміру склянки 200 мл) завдяки ефективній місткості 1,25 л.***

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

36

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

25/04/2022

Україна

Україна

Компактний помічник, готує смачні смузі.

Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

24/04/2022

Україна

Україна

потужний

не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

23/04/2022

Україна

Україна

Дуже зручний стакан щоб брати з собою

Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

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      Примітки

      1. Перевірено в режимі MAX на різних рецептах

      2. Якщо мати на увазі склянку 200 мл