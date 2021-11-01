Унікальна система ProBlend забезпечує однорідну консистенцію сумішей

Унікальна система ProBlend ідеально поєднує три технології, розроблені спеціально для того, щоб забезпечити однорідне подрібнювання інгредієнтів без грудочок всього за 45 секунд*. Двигун потужністю 600 Вт забезпечує рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів, а інноваційний дизайн лез розроблений спеціально для максимального захоплення площі подрібнення. І останнє, але не за важливістю: у конструкції чаші передбачені спеціальні грані, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.