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    3000 Series

    Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

    HR2291/41
    Загальна оцінка / 5
    • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд* Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд* Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
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      3000 Series Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

      HR2291/41
      Загальна оцінка / 5

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

      3000 Series Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

      3000 Series Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

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        3000 Series

        3000 Series

        Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

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        Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

        Унікальна система ProBlend

        • 600 Вт
        • Технологія ProBlend
        • Максимальний об'єм чаші 1,25 л
        • Два режими швидкості + імпульсний режим
        • Скляна чаша
        Унікальна система ProBlend забезпечує однорідну консистенцію сумішей

        Унікальна система ProBlend забезпечує однорідну консистенцію сумішей

        Унікальна система ProBlend ідеально поєднує три технології, розроблені спеціально для того, щоб забезпечити однорідне подрібнювання інгредієнтів без грудочок всього за 45 секунд*. Двигун потужністю 600 Вт забезпечує рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів, а інноваційний дизайн лез розроблений спеціально для максимального захоплення площі подрібнення. І останнє, але не за важливістю: у конструкції чаші передбачені спеціальні грані, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.

        Подрібнює лід на дрібні шматочки всього за 45 секунд**

        Подрібнює лід на дрібні шматочки всього за 45 секунд**

        Використовуйте систему ProBlend разом із імпульсним режимом, щоб подрібнювати кубики льоду на дрібні шматочки всього за 45 секунд**. Ідеальне рішення для приготування ваших улюблених охолоджених напоїв і смузі, а також особливих десертів.

        Два режими швидкості + налаштування імпульсного режиму на вибір

        Два режими швидкості + налаштування імпульсного режиму на вибір

        Готуйте різноманітні напої і швидко підготовляйте інгредієнти для улюблених страв із двома швидкостями та налаштуваннями імпульсного режиму на вибір. Подрібнюйте як трави, спеції та овочі, так і кавові зерна й навіть лід для приготування смачного охолодженого смузі.

        Велика чаша ідеально підходить для задоволення потреб усієї родини

        Велика чаша ідеально підходить для задоволення потреб усієї родини

        Приготування до 6 напоїв (з урахуванням розміру склянки 200 мл) завдяки ефективній місткості 1,25 л.***

        Датчик температури двигуна (MTP) запобігає перегріванню двигуна

        Датчик температури двигуна (MTP) запобігає перегріванню двигуна

        Спеціальний датчик температури двигуна (MTP) призначений для запобігання перегріванню двигуна й захисту від надструмів під час використання.

        Ергономічна й міцна конструкція для зручності використання

        Ергономічна й міцна конструкція для зручності використання

        Під час розробки дизайну враховувалися вимоги як ергономічності, так і міцності, у тому числі вимоги щодо сучасного вигляду, стилю та розміру, які б відповідали кухні будь-якого типу. Чашу зручно тримати, а поворотний регулятор забезпечує простоту експлуатації.

        Міцні леза з нержавіючої сталі

        Міцні леза з нержавіючої сталі

        Міцні леза з нержавіючої сталі довше залишаються гострими й захищені від появи іржі та потемнінь.

        Ніжки-присоски забезпечують відсутність вібрацій під час використання приладу

        Ніжки-присоски забезпечують відсутність вібрацій під час використання приладу

        Блендер оснащений ніжками-присосками для стійкості й зменшення вібрації під час використання.

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        Для додаткової впевненості на блендер надається 2-річна гарантія.

        Зручна чашка, з якою ви можете брати смузі із собою

        Зручна чашка, з якою ви можете брати смузі із собою

        Використовуйте чашку, щоб брати смузі із собою і насолоджуватися ними на ходу, коли вам не вистачає часу. Можна також використовувати для змішування меншої кількості інгредієнтів усього на 1 порцію.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          Кухоль

        • Технічні характеристики

          Потужність
          600  Вт
          Довжина шнура
          0,85  м
          Ефективна ємність
          1,25  л
          Максимальна ємність чаші
          2 л

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          168x192x384  мм

        • Загальні технічні характеристики

          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Характеристики виробу
          • Технологія ProBlend із 4-лопатевим лезом із нержавіючої сталі
          • Надійність: датчик температури двигуна
          • Легко чистити: можна мити в посудомийній машині
          • Розмір глека: максимальна місткість 2 л
          • Розмір глека: максимальна місткість 1,25 л
          • Параметри швидкості: 2 швидкість + імпульсний режим
          • Легко чистити: знімне лезо
          • Зручність зберігання: шнур живлення зберігається всередині
          • Матеріал глека: скло
          • Аксесуари: склянка
          Інтерфейс із режимом швидкості
          Поворотний регулятор

        • Завершення

          Матеріал корпусу
          Plastic and stainless steel
          Матеріал чаші
          Glass
          Матеріал лез
          Stainless steel

        • Обслуговування

          Гарантія
          2-річна гарантія

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            • Перевірено в режимі MAX на різних рецептах
            • * Якщо мати на увазі склянку 200 мл

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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