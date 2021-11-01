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Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги
Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги
Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
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Унікальна система ProBlend ідеально поєднує три технології, розроблені спеціально для того, щоб забезпечити однорідне подрібнювання інгредієнтів без грудочок всього за 45 секунд*. Двигун потужністю 600 Вт забезпечує рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів, а інноваційний дизайн лез розроблений спеціально для максимального захоплення площі подрібнення. І останнє, але не за важливістю: у конструкції чаші передбачені спеціальні грані, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.
Використовуйте систему ProBlend разом із імпульсним режимом, щоб подрібнювати кубики льоду на дрібні шматочки всього за 45 секунд**. Ідеальне рішення для приготування ваших улюблених охолоджених напоїв і смузі, а також особливих десертів.
Готуйте різноманітні напої і швидко підготовляйте інгредієнти для улюблених страв із двома швидкостями та налаштуваннями імпульсного режиму на вибір. Подрібнюйте як трави, спеції та овочі, так і кавові зерна й навіть лід для приготування смачного охолодженого смузі.
Приготування до 6 напоїв (з урахуванням розміру склянки 200 мл) завдяки ефективній місткості 1,25 л.***
Спеціальний датчик температури двигуна (MTP) призначений для запобігання перегріванню двигуна й захисту від надструмів під час використання.
Під час розробки дизайну враховувалися вимоги як ергономічності, так і міцності, у тому числі вимоги щодо сучасного вигляду, стилю та розміру, які б відповідали кухні будь-якого типу. Чашу зручно тримати, а поворотний регулятор забезпечує простоту експлуатації.
Міцні леза з нержавіючої сталі довше залишаються гострими й захищені від появи іржі та потемнінь.
Блендер оснащений ніжками-присосками для стійкості й зменшення вібрації під час використання.
Для додаткової впевненості на блендер надається 2-річна гарантія.
Використовуйте чашку, щоб брати смузі із собою і насолоджуватися ними на ходу, коли вам не вистачає часу. Можна також використовувати для змішування меншої кількості інгредієнтів усього на 1 порцію.
Країна походження
Аксесуари
Технічні характеристики
Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Завершення
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