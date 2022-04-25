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Більше не доступний
600 Вт
Технологія ProBlend
Максимальний об'єм чаші 1,25 л
2 режими швидкості + імпульсний режим
Скляна чаша
Використовуйте систему ProBlend і імпульсний режим, щоб подрібнити кубики льоду на дрібні шматочки всього за 45 с**. Ідеально підходить для ваших улюблених охолоджених напоїв і смузі, а також чудово підходить для особливих десертів.
Готуйте різноманітні напої та швидко підготовляйте інгредієнти для улюблених страв з 2 режимами швидкості й імпульсним режимом на вибір. Подрібнюйте як трави, спеції та овочі, так і кавові зерна й навіть лід для приготування смачного охолодженого смузі.
Приготування до 6 напоїв (з урахуванням розміру склянки 200 мл) завдяки ефективній місткості 1,25 л.***
5.0
з 5
36
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Solodka
25/04/2022
Україна
Частина акції
Компактний помічник, готує смачні смузі.
Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
гуфія
24/04/2022
Україна
Частина акції
потужний
не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Mira30
23/04/2022
Україна
Частина акції
Дуже зручний стакан щоб брати з собою
Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Перевірено в режимі MAX на різних рецептах
Якщо мати на увазі склянку 200 мл