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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Більше не доступний

Viva CollectionРучний блендер ProMix

HR2653/90

4.6

| (208) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Змішайте. Закрийте. Рушайте!

Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв.

Переглянути всі переваги

Легко змішуйте смачні продукти, щоб споживати їх у дорозі.

Змішайте. Закрийте. Рушайте!

  • 800 Вт

  • Технологія ProMix

  • SpeedTouch плавне керування потужністю

  • Великий подрібнювач - 1 л

  • Насадка-міксер з 2 вінчиками +Дорожня чашка (500 мл)

Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.

Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.

Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_AWARD-1679547

Відгуки

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4.6

з 5

208

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

07/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Достойний помічник!

Зручний,легкий,тихий,потужний,з плавним регулюванням швидкості,багатофункціональний!

Плюси

Двома руками!

Мінуси

Поки що недоліків не виявила,тьфу-тьфу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата використання 2021-10-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата використання 2021-10-07

31/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Качество изделий отличное

Качество всех приобретенных изделий отличное с блендером стало легче работать на кухне

Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата використання 2020-01-31

Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата використання 2020-01-31

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий функціонал

Користуємося блендером вже майже 3 місяці ... Незамінна річ на кухні , справляється на відмінно як і в приготуванні випічки так і з дитячим харчуванням ... Аргономічний , займає мало місця на кухні ... РЕКОМЕНДУЄМО!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата використання 2020-10-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата використання 2020-10-13

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