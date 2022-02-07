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Змішайте. Закрийте. Рушайте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв.
800 Вт
Технологія ProMix
SpeedTouch плавне керування потужністю
Великий подрібнювач - 1 л
Насадка-міксер з 2 вінчиками +Дорожня чашка (500 мл)
Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.
Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.
Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.
Нагороди
4.6
з 5
208
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
8-Марта
07/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Достойний помічник!
Зручний,легкий,тихий,потужний,з плавним регулюванням швидкості,багатофункціональний!
Плюси
Двома руками!
Мінуси
Поки що недоліків не виявила,тьфу-тьфу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата використання 2021-10-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата використання 2021-10-07
Бабуля
31/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Качество изделий отличное
Качество всех приобретенных изделий отличное с блендером стало легче работать на кухне
Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата використання 2020-01-31
Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата використання 2020-01-31
Mario8917
13/11/2021
Україна
Чудовий функціонал
Користуємося блендером вже майже 3 місяці ... Незамінна річ на кухні , справляється на відмінно як і в приготуванні випічки так і з дитячим харчуванням ... Аргономічний , займає мало місця на кухні ... РЕКОМЕНДУЄМО!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата використання 2020-10-13
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата використання 2020-10-13