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HRK00XM
Бачте чітко, їдьте безпечніше
Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів.
Із захистом від УФ
Цей набір забезпечить Вас усім необхідним для очищення обох автомобільних фар: - 1 пляшка засобу для попередньої обробки на водній основі (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для очищення/полірування (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для відновлення/збереження блиску (29,5 мл) - 1 шматок наждачного паперу 600 (грубий) - 1 шматок наждачного паперу 1500 (середній) - 1 шматок наждачного паперу 2000 (дрібний) - 10 паперових рушників - 1 пара рукавичок (універсального розміру)
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