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  • Ізольований знімок виробу
  • Основна використовувана фотографія
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
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Restoration KitНабір для відновлення фар

HRK00XM

Бачте чітко, їдьте безпечніше

Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів.

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Із захистом від УФ

Бачте чітко, їдьте безпечніше

  • Із захистом від УФ

Очищення обох фар

Цей набір забезпечить Вас усім необхідним для очищення обох автомобільних фар: - 1 пляшка засобу для попередньої обробки на водній основі (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для очищення/полірування (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для відновлення/збереження блиску (29,5 мл) - 1 шматок наждачного паперу 600 (грубий) - 1 шматок наждачного паперу 1500 (середній) - 1 шматок наждачного паперу 2000 (дрібний) - 10 паперових рушників - 1 пара рукавичок (універсального розміру)

Висока якість і рентабельність

Висока якість і рентабельність

Без електроінструментів

Технічні характеристики

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