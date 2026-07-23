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Цей продукт
Компактний іригатор
серії 1000
3 299,00 ₴
Насадки для іригатора 2 шт
Серії Standard i Comfort
699,00 ₴
3 299,00 ₴
3 299,00 ₴
Швидкий, ефективний і готовий до використання в будь-якому місці
Видаляє наліт між зубами та вздовж лінії ясен за 60 секунд
Розкладний резервуар об'ємом 200 мл для зручного зберігання та подорожей розрахований на повне очищення за 60 секунд
14 днів автономної роботи між заряджаннями²
Насолоджуйтесь трьома режимами: Pulse, Clean та Sensitive
Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser 1000 — це швидкий, ефективний пристрій, який усюди можна взяти із собою. Іригатор усуває до 99,9% нальоту між зубами та вздовж лінії ясен всього за 60 секунд*.
Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser 1000 на 100% ефективніше за звичайну зубну нитку покращує стан ясен уже за 4 тижні**.
Іригатор компактний і створений для того, щоб супроводжувати вас усюди. Його складаний резервуар для води об’ємом 200 мл у порожньому стані засувається на ручку, що дозволяє легко зберігати пристрій вдома або скласти його в сумку під час подорожі.
4.8
з 5
54
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Great777
23/07/2026
Україна
Чудовий примтрій
Чудовий пристрій, ретельно вичищає проміжки між зубами, дихання стає без сторонніх запахів. Достатньо автономний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-04-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-04-05
Mvasha
27/06/2026
Україна
Компактний та портативний, свою роботу виконує гарно. Після використання зуби гладенькі, також зручно, що є 3 різних режими, залежно від потреб. Однозначно рекомендую!
Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-04
Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-04
Romagon
26/06/2026
Україна
Надійний іригатор
Спочатку сумнівався, чи потрібен мені іригатор, але після кількох тижнів використання зрозумів, що це дійсно корисна річ. Цей іригатор не має купи режимів чи якихось особливих функцій, але зі своїм завданням справляється добре. Після використання відчуття чистоти помітно приємніше, ніж після однієї лише зубної щітки. Найголовніше — іригатор швидко став частиною щоденного догляду, і тепер не хочеться відмовлятися від цієї звички. Якщо шукаєте простий, надійний іригатор без зайвих наворотів, то можу сміливо рекомендувати.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-26
¹ У лабораторному дослідженні in vitro. Фактичні результати можуть відрізнятися
² На основі 1 сеансу використання іригатора на день тривалістю 1 хвилина
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