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  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
  • Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд

Додаткові -10% за реєстрацію

Philips Sonicare Компактний іригаторсерії 1000

HX3333/24

4.8
| (54) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд
Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser – це швидкий, ефективний пристрій, який усюди можна взяти із собою. Іригатор усуває до 99,9% нальоту¹ між зубами та вздовж лінії ясен всього за 60 секунд
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Цей продукт

Компактний іригатор серії 1000

Компактний іригатор
серії 1000

3 299,00 ₴

  • Насадки для іригатора 2 шт

    Насадки для іригатора 2 шт
    Серії Standard i Comfort

    699,00 ₴

3 299,00 ₴

3 299,00 ₴

Видаляє до 99,9% зубного нальоту в оброблених ділянках¹

Ефективне очищення зубів лише за 60 секунд

  • Швидкий, ефективний і готовий до використання в будь-якому місці

  • Видаляє наліт між зубами та вздовж лінії ясен за 60 секунд

  • Розкладний резервуар об'ємом 200 мл для зручного зберігання та подорожей розрахований на повне очищення за 60 секунд

  • 14 днів автономної роботи між заряджаннями²

  • Насолоджуйтесь трьома режимами: Pulse, Clean та Sensitive

Делікатне, проте ефективне видалення нальоту

Делікатне, проте ефективне видалення нальоту

Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser 1000 — це швидкий, ефективний пристрій, який усюди можна взяти із собою. Іригатор усуває до 99,9% нальоту між зубами та вздовж лінії ясен всього за 60 секунд*.

До 100% здоровіші ясна порівняно зі звичайною зубною ниткою**

До 100% здоровіші ясна порівняно зі звичайною зубною ниткою**

Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser 1000 на 100% ефективніше за звичайну зубну нитку покращує стан ясен уже за 4 тижні**.

Компактний і портативний дизайн

Компактний і портативний дизайн

Іригатор компактний і створений для того, щоб супроводжувати вас усюди. Його складаний резервуар для води об’ємом 200 мл у порожньому стані засувається на ручку, що дозволяє легко зберігати пристрій вдома або скласти його в сумку під час подорожі.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    • Насадки для іригатора 2 шт

    Насадки для іригатора 2 шт
    Серії Standard i Comfort

    HX3072/00
    • Насадка N1 Standard (Стандартна) забезпечує потужне очищення між зубами.
    • N2 Comfort (Комфортна) - насадка з м’яким наконечником створена спеціально для чутливих ясен.
    • Ретельне щоденне очищення
    • Підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000
    • Не підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000

Відгуки

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4.8

з 5

54

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

2

23/07/2026

Україна

Україна

Чудовий примтрій

Чудовий пристрій, ретельно вичищає проміжки між зубами, дихання стає без сторонніх запахів. Достатньо автономний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-04-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-04-05

27/06/2026

Україна

Україна

Компактний та портативний, свою роботу виконує гарно. Після використання зуби гладенькі, також зручно, що є 3 різних режими, залежно від потреб. Однозначно рекомендую!

Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-04

Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-04

26/06/2026

Україна

Україна

Надійний іригатор

Спочатку сумнівався, чи потрібен мені іригатор, але після кількох тижнів використання зрозумів, що це дійсно корисна річ. Цей іригатор не має купи режимів чи якихось особливих функцій, але зі своїм завданням справляється добре. Після використання відчуття чистоти помітно приємніше, ніж після однієї лише зубної щітки. Найголовніше — іригатор швидко став частиною щоденного догляду, і тепер не хочеться відмовлятися від цієї звички. Якщо шукаєте простий, надійний іригатор без зайвих наворотів, то можу сміливо рекомендувати.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-26

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      Примітки

      1. ¹ У лабораторному дослідженні in vitro. Фактичні результати можуть відрізнятися

      2. ² На основі 1 сеансу використання іригатора на день тривалістю 1 хвилина

      3. -