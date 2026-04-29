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Philips Sonicare Компактний іригатор серії 1000

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Philips Sonicare Компактний іригаторсерії 1000

HX3333/24

Philips Sonicare Компактний іригатор серії 1000

Доступні варіанти

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 12 June 2025

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

    • Насадки для іригатора 2 шт

    Насадки для іригатора 2 шт
    Серії Standard i Comfort

    HX3072/00
    • Насадка N1 Standard (Стандартна) забезпечує потужне очищення між зубами.
    • N2 Comfort (Комфортна) - насадка з м’яким наконечником створена спеціально для чутливих ясен.
    • Ретельне щоденне очищення
    • Підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000
    • Не підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000

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