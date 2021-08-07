Інші елементи комплектації
- Ручка серії Sonicare 3100
- Насадка-щітка ProResults (C1)
- Зарядний пристрій USB
- Дорожній футляр
HX3673/14
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
Доступні варіанти:
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare
Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.
Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
2-хвилинний SmarTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.
Із часом всі насадки для щітки зношуються, тому ви захочете стежити за своєю насадкою для забезпечення чудового чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Нагадування про заміну BrushSync на ручці та короткий звуковий сигнал попереджає про необхідність заміни.
Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Час роботи батареї на повному заряді триває до 14 днів**, тож ви можете тривалий час використовувати щітку без зарядки.
Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа USB дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
