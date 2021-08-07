UK
      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 3100

      HX3673/14

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткового сервісу

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.
      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Усуває до 3 разів більше нальоту*

      • Усуває до 3 разів більше нальоту*
      • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
      • 1 режим роботи
      • 1 насадка C1 ProResults standard в комплекті
      • Футляр для зберігання та транспортування
      Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

      Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare

      До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

      Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.

      Вбудований датчик тиску захищає зуби та ясна

      Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

      2-хвилинний SmarTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.

      Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

      Із часом всі насадки для щітки зношуються, тому ви захочете стежити за своєю насадкою для забезпечення чудового чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Нагадування про заміну BrushSync на ручці та короткий звуковий сигнал попереджає про необхідність заміни.

      Легкий старт для полегшення переходу

      Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

      Тривалий ресурс батареї – 14 днів

      Час роботи батареї на повному заряді триває до 14 днів**, тож ви можете тривалий час використовувати щітку без зарядки.

      Тепер подорожувати стало зручніше

      Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа USB дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        5 В постійного струму

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів*****
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Нагадування про заміну
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки
        • Піктограма нагадування світиться
        • для завжди найкращих результатів

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 3100 Series
        Насадка для щітки
        1 C1 ProResults standard
        Дорожній футляр
        1
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1 зарядний пристрій USB (настінний адаптер не входить у комплект)

      • Ефективність чищення

        Ефективність
        Усуває до 3 разів більше нальоту*
        Таймер
        QuadPacer та SmarTimer
        Швидкість
        До 31 000 рухів щітки/хв.
        Реакція на надмірний тиск
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка серії Sonicare 3100
      • Насадка-щітка ProResults (C1)
      • Зарядний пристрій USB
      • Дорожній футляр
      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен
      • Окремі результати можуть відрізнятися
      • * Дані додаються
      • **** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі

